दिल्ली MCD Bypolls: जानिए किन वार्डो में बीजेपी के लिए जीतना आसान और कहां AAP-कांग्रेस की स्थिति मजबूत

दिल्ली MCD उपचुनाव 2025 ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं. भाजपा ने जहां मंत्रियों और विधायकों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है तो इसी तरह AAP ने भी मौजूदा और पूर्व विधायकों को निगम उपचुनाव की कमान सौंपी है. कांग्रेस ने भी पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम उपचुनाव में लगाया है. तीनों ही पार्टी की ओर से चुनावी जिम्मेदारी वाले नेताओं ने काम शुरू कर दिया है. उपचुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी-कांग्रेस और AAP

बीजेपी की ओर से चांदनी चौक वार्ड के प्रभारी मंत्री रविन्द्र इंद्राज जिम्मेदारी मिलने के अगले ही दिन चांदनी चौक में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं. इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रदेश कार्यालय में निगम उपचुनाव को लेकर दो बैठकें कर ली हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी भी तैयारी में लगी है. उपचुनाव वाले 12 वार्डों की बात करें तो इनमें से 9 वार्ड पर दिसंबर 2022 में हुए निगम के आम चुनाव में BJP ने जीत दर्ज की थी, जबकि तीन वार्ड में भाजपा को जीत मिली थी. सीएम रेखा गुप्ता (ETV BHARAT) बीजेपी के लिए दो वार्ड हाईप्रोफाइल

भाजपा के कब्जे वाले दो वार्ड शालीमार बाग बी और द्वारका बी को वीआईपी या हाई प्रोफाइल वार्ड कहा जा सकता है, जहां भाजपा की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर होगी. इसका कारण यह है कि शालीमार बाग बी वार्ड से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और द्वारका बी वार्ड से पश्चिमी दिल्ली की भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत पार्षद थीं. अगर इन दो वार्ड में किसी तरह से भाजपा की हार हुई तो वह दिल्ली सरकार और भाजपा दोनों के लिए बड़ा सवाल होगी. सांसद कमलजीत सहरावत (ETV BHARAT) AAP-कांग्रेस की क्या स्थिति?

वहीं, आम आदमी पार्टी के लिए अपने कब्जे वाले तीनों वार्ड के साथ ही बीजेपी से भी कुछ वार्ड छीनकर यह दिखाने का मौका है कि जनता 8 माह के बीजेपी के शासन से नाराज है. वहीं, कांग्रेस के पास इस निगम उपचुनाव में खाने के लिए कुछ नहीं है जबकि पाने का पूरा मौका है.