दिल्ली MCD Bypolls: जानिए किन वार्डो में बीजेपी के लिए जीतना आसान और कहां AAP-कांग्रेस की स्थिति मजबूत

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं. भाजपा ने जहां मंत्रियों और विधायकों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है तो इसी तरह AAP ने भी मौजूदा और पूर्व विधायकों को निगम उपचुनाव की कमान सौंपी है. कांग्रेस ने भी पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम उपचुनाव में लगाया है. तीनों ही पार्टी की ओर से चुनावी जिम्मेदारी वाले नेताओं ने काम शुरू कर दिया है.

उपचुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी-कांग्रेस और AAP
बीजेपी की ओर से चांदनी चौक वार्ड के प्रभारी मंत्री रविन्द्र इंद्राज जिम्मेदारी मिलने के अगले ही दिन चांदनी चौक में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं. इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रदेश कार्यालय में निगम उपचुनाव को लेकर दो बैठकें कर ली हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी भी तैयारी में लगी है.

उपचुनाव वाले 12 वार्डों की बात करें तो इनमें से 9 वार्ड पर दिसंबर 2022 में हुए निगम के आम चुनाव में BJP ने जीत दर्ज की थी, जबकि तीन वार्ड में भाजपा को जीत मिली थी.

सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता (ETV BHARAT)

बीजेपी के लिए दो वार्ड हाईप्रोफाइल
भाजपा के कब्जे वाले दो वार्ड शालीमार बाग बी और द्वारका बी को वीआईपी या हाई प्रोफाइल वार्ड कहा जा सकता है, जहां भाजपा की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर होगी. इसका कारण यह है कि शालीमार बाग बी वार्ड से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और द्वारका बी वार्ड से पश्चिमी दिल्ली की भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत पार्षद थीं. अगर इन दो वार्ड में किसी तरह से भाजपा की हार हुई तो वह दिल्ली सरकार और भाजपा दोनों के लिए बड़ा सवाल होगी.

सांसद कमलजीत सहरावत
सांसद कमलजीत सहरावत (ETV BHARAT)

AAP-कांग्रेस की क्या स्थिति?
वहीं, आम आदमी पार्टी के लिए अपने कब्जे वाले तीनों वार्ड के साथ ही बीजेपी से भी कुछ वार्ड छीनकर यह दिखाने का मौका है कि जनता 8 माह के बीजेपी के शासन से नाराज है. वहीं, कांग्रेस के पास इस निगम उपचुनाव में खाने के लिए कुछ नहीं है जबकि पाने का पूरा मौका है.

आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी (ETV BHARAT)

बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीत की राह हो सकती है आसान

  • इन 12 वार्ड में शालीमार बाग बी 56 वार्ड की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने 7990 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इशूप्रीत गुजराल को हराया था.
  • वहीं, द्वारका बी वार्ड पर भी भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सेहरावत ने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुधा सिन्हा को 6877 मतों से शिकस्त दी थी.
  • वहीं, चांदनी चौक वार्ड में भाजपा प्रत्याशी रविंदर कुमार कप्तान को आप प्रत्याशी पुरनदीप साहनी ने 1216 वोट के कम अंतर से हराया था.
  • अब पुरनदीप साहनी विधायक बन चुके हैं तो वहीं रविंदर कुमार कप्तान का निधन हो चुका है. ऐसे में इस सीट पर भाजपा से नए कार्यकर्ता को मौका मिलने की संभावना है.
  • ढिंचाऊ कलां वार्ड में भाजपा की नीलम पहलवान ने आम आदमी पार्टी की अनीता को 10447 वोट के बड़े अंतर से हराया था. इसलिए इस वार्ड में भाजपा की जीत आसान नजर आती है.
  • मुंडका वार्ड में तब निर्दलीय प्रत्याशी और अब भाजपा गजेंद्र दराल ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल को 9348 वोट से हराया था. यहां भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था.
  • नारायणा वार्ड में भी भाजपा प्रत्याशी उमंग बजाज ने आम आदमी पार्टी के विजेंद्र गर्ग को 3740 वोट से हराया था. उमंग बजाज के विधायक बनने से यहां उपचुनाव हो रहा है. अब गजेंद्र दराल के भाजपा से विधायक बनने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है. इसलिए भाजपा को जीत दिलाने की जिम्मेदारी भी उनके ही कंधों पर ज्यादा है.

AAP के लिए कहां मजबूती?
ग्रेटर कैलाश वार्ड में भाजपा प्रत्याशी शिखा राय ने 2674 वोट से जीत दर्ज की थी. उन्होंने AAP प्रत्याशी अजीत पारचा को हराया था. अब शिखा राय के विधायक बनने से यहां उपचुनाव हो रहा है. AAP प्रत्याशी के पास जीतने का मौका है. वहीं विनोद नगर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी ने 2311 वोट से आप प्रत्याशी कुलदीप भंडारी को हराया था. अब नेगी के विधायक बनने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है. यहां भाजपा को सतर्क रहकर चुनाव लड़ने की जरूरत होगी तो वहीं आप के पास जीतने का मौका हो सकता है.

इन वार्डो में भाजपा के लिए जीत दर्ज करना है चुनौती
वहीं, चांदनी महल से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद हामिद को 17134 वोट के बड़े अंतर से हराया था. यहां आले मोहम्मद इकबाल को 19191 वोट मिले थे और कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 2065 वोट मिले थे. आले मोहम्मद अब विधायक बन चुके हैं इसलिए इस वार्ड में भी उपचुनाव हो रहा है. भाजपा और कांग्रेस दोनों की यहां जमानत जब्त हो गई थी.

भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी (ETV BHARAT)

संगम विहार ए वार्ड में भाजपा प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी को भी 389 वोट के बहुत कम मार्जिन सेए जीत मिली थी. यहां AAP प्रत्याशी नीरज यादव ने कड़ी टक्कर दी थी. किस्मत के धनी चंदन कुमार चौधरी मात्र 344 वोट से संगम विहार से विधायक का चुनाव जीतने में भी सफल रहे. इसलिए इस वार्ड में भी उपचुनाव हो रहा है.

भाजपा के लिए इस वार्ड में भी जीत के लिए जोर लगाना पड़ेगा. वहीं, अशोक विहार वार्ड में भाजपा प्रत्याशी पूनम शर्मा को मात्र 156 वोट से जीत मिली थी. उन्होंने AAP प्रत्याशी रीता खत्री को हराया था. पूनम के विधायक बनने से अब उपचुनाव में भाजपा के लिए यह सीट जीतना फिर से चुनौती होगी क्योंकि मार्जिन बहुत कम था.

वहीं, दक्षिणपुरी वार्ड से AAP प्रत्याशी प्रेम चौहान ने 6088 वोट से जीत दर्ज की थी. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राज कुमार चौटाला को हराया था. जीत का अंतर अधिक होने के चलते भाजपा के लिए यहां जितना चुनौती होगी तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी सीट बचाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा.

