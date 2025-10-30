ETV Bharat / state

दिल्ली में MCD उपचुनाव के लिए इस दिन करीब 7 लाख मतदाता करेंगे वोटिंग, युवा से ज्यादा बुजुर्ग वोटर

निगम उपचुनाव में फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के अनुसार कुल 6.98,751 मतदाता मतदान करेंगे. इनमें कुल वोटर्स के 53.66 प्रतिशत पुरुष, 46.32 प्रतिशत महिला, 2.07 प्रतिशत बुजुर्ग और 0.63 प्रतिशत युवा मतदाता हैं. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए जाएंगे, जहां से सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद थीं, उस वॉर्ड में बनाए जाएंगे. थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या सभी 12 वॉर्डों में 53 और दिव्यांग वोटरों की संख्या 60 है.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद तीनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा, आप और कांग्रेस ने भी निगम उपचुनाव के लिए अपने-अपने नेताओं की ड्यूटी लगा दी है. एमसीडी के 12 वॉडों में दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा की है. तीन नवंबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 12 वॉर्डों में वोटरों की कुल संख्या 6,98,751 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 3,74,988 है, जबकि महिला वोटरों की कुल संख्या 3,23,710 है. थर्ड जेंडर वोटर्स 53, दिव्यांग वोटर्स 60 हैं. 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग वोटरों की संख्या 14,529 और 18 साल के युवा वोटरों की संख्या 4458 है. मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन निर्धारित किए गए हैं. कुल वोटरों की तुलना में युवा वोटर्स की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है. इनकी संख्या सिर्फ 0.63 प्रतिशत ही है. इनकी तुलना में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग वोटरों की संख्या अधिक है. ऐसे वोटर्स कुल वोटर्स के 2.07 प्रतिशत है. तीन वार्डों में महिला और पुरुष वोटरों की संख्या का अंतर काफी कम है.

किस वार्ड में कितना वोटर (ETV Bharat GFX)

उपचुनाव का कार्यक्रम जारी

दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के खाली 12 वार्ड के उपचुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही इन चुनावों के लिए आधिकारिक रूप से चुनावी बिगुल बज गया है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तीन नवंबर को इन वार्डो में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी. वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर रखी गई है. इसके बाद 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 15 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी. इसके बाद 30 नवंबर को सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मतदान होगा. वहीं वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी.

