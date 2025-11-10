MCD उपचुनाव 2025: अनुभव बनाम नए चेहरे, क्या है पार्टियों का दांव, जानिए सब कुछ
एमसीडी में होने वाले उपचुनाव में भाजपा, आप और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.
Published : November 10, 2025 at 2:45 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, आज नामांकन का आखिर दिन है. तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. इन चुनावों में पार्टियों ने पुराने अनुभवी चेहरों और नए सक्रिय कार्यकर्ताओं के मिश्रण पर भरोसा जताया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समीकरणों को साधते हुए अधिकतम सीटें जीतना है. यह उपचुनाव न केवल स्थानीय मुद्दों जैसे स्वच्छता, पानी और बिजली पर लड़ा जाएगा, बल्कि यह 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की राजनीतिक नब्ज को भी दर्शाएगा. प्रत्येक पार्टी का प्रदर्शन उनके द्वारा किए गए रणनीतिक चयन और उनके उम्मीदवारों की स्थानीय पहुंच पर निर्भर करेगा.
आप ने कार्यकर्ताओं को दिया टिकट, नहीं कोई बाहरी प्रत्याशी
अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें तो सभी आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं. जिनको टिकट मिला है. कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो किसी दूसरी पार्टी से आया हो. आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) ने निर्णय लिया है कि सिर्फ अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही टिकट देंगे. दूसरी पार्टी से आए किसी पैराशूट कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने महिला विंग से बबीता अहलावत को शालीमार बाग से टिकट दिया है. इसी तरह, चांदनी महल से यूथ विंग के स्टेट सह सचिव मुदस्सिर उस्मान कुरैशी, ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता दिल्ली छात्र विंग के ASAP की सह प्रभारी, द्वारका बी वार्ड से वार्ड की अध्यक्षा राजबाला सहरावत और नारायणा वार्ड से राजेंद्र नगर विधानसभा अध्यक्ष राजन अरोड़ा को टिकट दिया गया है.
वहीं, विनोद नगर से साल 2017 से 2022 तक पार्षद रहीं गीता रावत को टिकट दिया है. अशोक विहार वार्ड से उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे विकास गोयल की पत्नी सीमा गोयल को टिकट दिया है. इसी तरह दक्षिणपुरी वार्ड से पार्टी ने अपने कार्यकर्ता राम स्वरूप कनोजिया और ढ़िचाऊं कला से नीतू केशव चौहान को टिकट दिया है. आम आदमी पार्टी ने टिकट वितरण में समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही है. यह रणनीति पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने पर केंद्रित है.
आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरे
- अनिल लाकरा (मुंडका): एमसीडी में आप के पूर्व नेता विपक्ष रह चुके हैं. इनका मजबूत पक्ष निगम की कार्यशैली और स्थानीय मुद्दों की गहरी समझ है.
- गीता रावत (विनोद नगर): पूर्व पार्षद हैं. मजबूत पक्ष है अपने वार्ड में पहचान और काम का अनुभव.
- ईष्णा गुप्ता (ग्रेटर कैलाश): आप की छात्र विंग ASAP (Association of Students for Alternative Politics) की अध्यक्ष रही हैं. नए और सक्रिय चेहरे युवा नेतृत्व, शिक्षित वर्ग पर प्रभाव को देखते हुए पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है.
- मुद्धासिर उस्मान कुरैशी (चांदनी महल): यूथ विंग के राज्य सह-सचिव हैं. इनका मजबूत पक्ष युवा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को आकर्षित करने की क्षमता है.
- राजबाला सहरावत (द्वारका-बी): द्वारका-बी वार्ड इकाई की अध्यक्ष हैं. इन पर भरोसा जताने का कारण है महिला नेतृत्व को बढ़ावा और वार्ड स्तर पर संगठन की कमान संभालने का अनुभव.
भारतीय जनता पार्टी का अनुभवी और स्थानीय नेताओं पर भरोसा
भाजपा ने उन वार्डों में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें से अधिकांश पर पहले उसका कब्जा था. पार्टी ने अनुभवी और स्थानीय रूप से जड़ें जमाए नेताओं को मैदान में उतारा है. भाजपा की सूची में शामिल प्रत्याशी चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता और विनोद नगर से सरला चौधरी दोनों पूर्व पार्षद रह चुके हैं. इन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है. भाजपा ने वार्डों के जातीय और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवार उतारे हैं, जैसे कि ओबीसी और महिला आरक्षित सीटों पर मजबूत नाम. पार्टी का दांव है कि निगम में पूर्व में किए गए कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय नेतृत्व और स्थानीय संपर्क को भुनाना, ताकि 'आप' की कथित विफलताओं को उजागर किया जा सके. नामांकन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो स्वयं शालीमार बाग वार्ड से निगम पार्षद थीं, वो उनकी सीट से टिकट हासिल करने वाली अनीता जैन के नामांकन में शामिल हुई.
अनुभवी और परिचित चेहरे
- अनीता जैन (शालीमार बाग-बी) और वीना असीजा (अशोक विहार) : दोनों ही अनुभवी महिला नेता हैं.क्षेत्र में पुरानी पैठ और महिला वोटरों पर प्रभाव इनका मजबूत पक्ष है.
- जयपाल सिंह दराल 'नैनी प्रधान' (मुंडका): स्थानीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता है. भरोसा जताने का कारण मजबूत ग्रामीण आधार और नैनी प्रधान जैसे स्थानीय उपनामों के साथ जन-संपर्क है.
कांग्रेस ने सुरेश चौधरी को भी दिया टिकट
कांग्रेस ने अपने 12 प्रत्याशियों की सूची में सिर्फ महिला आरक्षित पांच वार्ड पर ही महिलाओं को टिकट दिया है. साथ ही रविवार शाम को चार बजे पार्टी में शामिल होने वाले सुरेश चौधरी को भी संगम विहार ए वार्ड से टिकट दिया है. जबकि अन्य वार्ड से पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया है. विनोद नगर वार्ड से पूर्वांचली चेहरे के रूप में विनय कुमार दुबे को टिकट दिया है. सुरेश चौधरी वर्ष 2017 से 2022 तक संगम विहार ए वार्ड से निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं. कांग्रेस ने आरक्षण और स्थानीय प्रतिनिधित्व के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है, जिसमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग चेहरों को प्रमुखता दी गई है.
#WATCH दिल्ली: MCD उपचुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, " जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह जनता के प्रति सेवा भाव हमारा काम है। हम दिल्ली की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली जिन परिस्थितियों में सालों से थी जिसका विकट परिस्थिति का उन्होंने सामना किया अब धीरे-धीरे… pic.twitter.com/mHkX6WTzPo— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025
कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवार (विविधता पर जोर)
- कुंवर शेखजाद अहमद (चांदनी महल): अल्पसंख्यक चेहरा
- सरिता कुमारी (शालीमार बाग-बी): एससी (महिला) आरक्षित सीट से उम्मीदवार.
- विनय शंकर दुबे (विनोद नगर): सामान्य/पूर्वांचली समुदाय से.
जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह जनता के प्रति सेवा भाव हमारा काम है. हम दिल्ली की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. दिल्ली जिन परिस्थितियों में सालों से थी जिसका विकट परिस्थिति का उन्होंने सामना किया अब धीरे-धीरे उनके समाधान का समय आया है. इन 12 सीटों पर भाजपा का विजय होना जरूरी है. इससे पहले की सरकारों ने केवल राजनीति की.
- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
