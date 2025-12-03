ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव परिणाम में BJP की महिलाओं का दबदबा, 6 सीटों पर लहराया परचम

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में भाजपा महिला उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया, 12 में से 6 सीटें जीतीं.

उपचुनाव में महिलाओं ने भी अपना लोहा मनवाया
उपचुनाव में महिलाओं ने भी अपना लोहा मनवाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 7:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में महिलाओं ने भी अपना लोहा मनवाया है और पुरुषों के बराबर ही सीट जीतने में सफल रही हैं. अगर पार्टी की तरफ से टिकट दी गई महिला प्रत्याशियों की बात करें तो तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से कुल 19 महिलाओं को टिकट दिया गया था. इनमें भाजपा से आठ, आप से छह और कांग्रेस से पांच महिला प्रत्याशी उपचुनाव के मैदान में उतरी थीं. इन 19 महिला प्रत्याशियों में से छह जीत दर्ज करने में सफल रहीं हैं. जीतने वाली ये सभी छह महिला भाजपा की हैं. यानि महिलाओं ने 12 में से आधी सीटें जीतकर खुद के आधी आबादी होने के दावे को सच साबित कर दिया है.

इस उपचुनाव में अगर महिला आरक्षित सीटों की बात करें तो 12 में से पांच सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं. लेकिन, भाजपा ने तीन सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए थे. जिनमें से सामान्य सीट विनोद नगर से भाजपा की महिला प्रत्याशी सरला चौधरी जीतने में सफल रहीं. भाजपा ने महिला आरक्षित पांच सीटों के अलावा तीन सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को टिकट दिया है. जबकि आम आदमी पार्टी ने छह महिलाओं को टिकट दिया है. वहीं, कांग्रेस ने महिला रिजर्व सीटों के हिसाब से ही सिर्फ पांच महिलाओं को टिकट दिया है.

शालीमार बाग-बी सीट सबसे महत्वपूर्ण

अगर महिलाओं में सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो शालीमार बाग-बी सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट थी. इस सीट पर भाजपा की अनीता जैन ने बड़ी जीत दर्ज की है. यह वार्ड मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस्तीफा देने से खाली हुआ था. यह महिला आरक्षित वार्ड था. यहां भाजपा प्रत्याशी का मुकाबला आप की बबीता अहलावत और कांग्रेस की सरिता कुमारी से था. वहीं, दूसरी महत्वपूर्ण सीट द्वारका बी वार्ड जो पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सेहरावत के इस्तीफे से खाली हुई थी वहां से भाजपा प्रत्याशी मनीषा राजपाल सेहरावत ने जीत दर्ज की है. इनका मुकाबला आप की राजबाला सेहरावत व कांग्रेस की सुनीता मालिक से था.

इसके अलावा दिचाऊं कलां वार्ड से भाजपा की रेखा रानी ने जीत दर्ज की है. उनका मुकाबला यहां आप की नीतू केशव चौहान और कांग्रेस की रश्मि शर्मा से था. वहीं, ग्रेटर कैलाश सीट से भाजपा की अंजुम मंडल ने जीत दर्ज की है. उनका मुकाबला आप की ईशना गुप्ता व कांग्रेस की शिखा कपूर से था. इसी तरह अशोक विहार वार्ड से भाजपा की वीना असीजा ने कड़े मुकाबले में आप की सीमा विकास गोयल को हराया.

सामान्य सीट पर भी महिला प्रत्याशी ने दर्ज की जीत

भाजपा की तरफ से महिलाओं को टिकट देने की बात करें तो भाजपा ने महिला सीटों के अलावा दो सामान्य सीटों और एक एससी सीट पर भी पुरुषों की जगह महिलाओं को टिकट दिया था. इन वार्डो में भाजपा चाहती तो पुरुष को भी टिकट दे सकती थी. विनोद नगर, नारायणा और दक्षिणपुरी तीनों ऐसी सीटें थीं जहां पहले पुरुष ही पार्षद थे. इन तीनों सीटों में से भाजपा की महिला प्रत्याशी सिर्फ एक विनोद नगर की सीट ही जीतने में सफल हुईं. बाकी दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के पुरुष प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की.

भाजपा ने पुरुषों की जगह महिलाओं को दिया टिकट

दरअसल, भाजपा ने जनरल वार्ड नारायणा से डॉ. चंद्रकांता शिवानी और विनोद नगर जनरल वार्ड से सरला चौधरी को टिकट दिया था. इन दोनों वार्ड से पहले पुरुष ही पार्षद थे. नारायणा से उमंग बजाज और विनोद नगर से रवि नेगी पार्षद थे. इन दोनों के विधायक बनने के बाद ये वार्ड खाली हुए तो उपचुनाव में भाजपा ने रणनीति बदलते हुए इस बार पुरुषों की जगह महिलाओं को टिकट दिया है.

इसके अलावा दक्षिणपुरी सीट एससी के लिए रिजर्व थी. यहां से आप नेता प्रेम कुमार चौहान पार्षद थे. उनके देवली से विधायक बनने के बाद यह वार्ड खाली हुआ तो बीजेपी ने यहां से रोहिणी राज को टिकट दिया, जबकि आप ने रामस्वरूप कनौजिया को. कनौजिया यहां से जीतने में सफल रहे. बता दें कि निगम चुनाव में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू है. इसलिए निगम के कुल 250 वार्डों में से 125 वार्ड आम चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं. जब उपचुनाव होता है तो आम चुनाव वाला ही आरक्षण उपचुनाव में लागू होता है. इसलिए 2022 के आम चुनाव के मुताबिक 12 सीट में से पांच सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थीं.

