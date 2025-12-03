ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव परिणाम में BJP की महिलाओं का दबदबा, 6 सीटों पर लहराया परचम

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में महिलाओं ने भी अपना लोहा मनवाया है और पुरुषों के बराबर ही सीट जीतने में सफल रही हैं. अगर पार्टी की तरफ से टिकट दी गई महिला प्रत्याशियों की बात करें तो तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से कुल 19 महिलाओं को टिकट दिया गया था. इनमें भाजपा से आठ, आप से छह और कांग्रेस से पांच महिला प्रत्याशी उपचुनाव के मैदान में उतरी थीं. इन 19 महिला प्रत्याशियों में से छह जीत दर्ज करने में सफल रहीं हैं. जीतने वाली ये सभी छह महिला भाजपा की हैं. यानि महिलाओं ने 12 में से आधी सीटें जीतकर खुद के आधी आबादी होने के दावे को सच साबित कर दिया है.

इस उपचुनाव में अगर महिला आरक्षित सीटों की बात करें तो 12 में से पांच सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं. लेकिन, भाजपा ने तीन सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए थे. जिनमें से सामान्य सीट विनोद नगर से भाजपा की महिला प्रत्याशी सरला चौधरी जीतने में सफल रहीं. भाजपा ने महिला आरक्षित पांच सीटों के अलावा तीन सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को टिकट दिया है. जबकि आम आदमी पार्टी ने छह महिलाओं को टिकट दिया है. वहीं, कांग्रेस ने महिला रिजर्व सीटों के हिसाब से ही सिर्फ पांच महिलाओं को टिकट दिया है.

शालीमार बाग-बी सीट सबसे महत्वपूर्ण

अगर महिलाओं में सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो शालीमार बाग-बी सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट थी. इस सीट पर भाजपा की अनीता जैन ने बड़ी जीत दर्ज की है. यह वार्ड मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस्तीफा देने से खाली हुआ था. यह महिला आरक्षित वार्ड था. यहां भाजपा प्रत्याशी का मुकाबला आप की बबीता अहलावत और कांग्रेस की सरिता कुमारी से था. वहीं, दूसरी महत्वपूर्ण सीट द्वारका बी वार्ड जो पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सेहरावत के इस्तीफे से खाली हुई थी वहां से भाजपा प्रत्याशी मनीषा राजपाल सेहरावत ने जीत दर्ज की है. इनका मुकाबला आप की राजबाला सेहरावत व कांग्रेस की सुनीता मालिक से था.

इसके अलावा दिचाऊं कलां वार्ड से भाजपा की रेखा रानी ने जीत दर्ज की है. उनका मुकाबला यहां आप की नीतू केशव चौहान और कांग्रेस की रश्मि शर्मा से था. वहीं, ग्रेटर कैलाश सीट से भाजपा की अंजुम मंडल ने जीत दर्ज की है. उनका मुकाबला आप की ईशना गुप्ता व कांग्रेस की शिखा कपूर से था. इसी तरह अशोक विहार वार्ड से भाजपा की वीना असीजा ने कड़े मुकाबले में आप की सीमा विकास गोयल को हराया.

सामान्य सीट पर भी महिला प्रत्याशी ने दर्ज की जीत