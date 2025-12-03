दिल्ली से कांग्रेस के लिए आई खुशखबरी, संगम विहार से सुरेश चौधरी की जीत, जानिए उन्होंने क्या कहा ?
दिल्ली के संगम विहार से कांग्रेस का खाता खुला, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने शानदार जीत हासिल की.
Published : December 3, 2025 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजे रविवार को आ गए हैं. इस उपचुनाव में कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली है. साउथ दिल्ली के संगम विहार वार्ड से इस बार कांग्रेस ने जीत हासिल की. कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने भाजपा के शुभ्रजीत गौतम को हराया है. इससे पहले इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था.
दक्षिण दिल्ली की संगम विहार वार्ड 163A पर कांग्रेस सुरेश चौधरी ने जीत हासिल की है. वहीं, इस वार्ड पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही. बता दें कि संगम विहार सीट पर जीत से कांग्रेस को दिल्ली में संजीवनी मिली है. दिल्ली कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी. यहां से दिवंगत शीला दीक्षित लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रही थीं. कांग्रेस ने इन सभी 12 सीटों पर कैंडिडेट उतारा था.
कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी ने जीत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ये जीत सारे संगम विहार वार्ड के निवासियों, माताओं-बहनों, बुजुर्गों और युवाओं को समर्पित है. उन्होंने बताया कि बीजेपी की पूरी टीम यहां पर लगी हुई थी. राजधानी दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात तक के लोग यहां पर आए हुए थे. दिल्ली प्रदेश का आधा कार्यालय भी यहां पर लगा हुआ था, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा जताया और जीत दर्ज कराई.
बता दें कि एमसीडी के 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव में 51 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन इनमें से 12 को ही जीत हासिल हुई. इन 12 सीटों में से सात सीटें भाजपा ने जीती. वहीं, आम आदमी पार्टी के तीन प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे. जबकि, कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के एक-एक कैंडिडेट ने जीत दर्ज की.
