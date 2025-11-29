MCD उपचुनाव 2025: बूथों पर मतदान की तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियों ने जाकर पूरी की व्यवस्था, देखें ग्राउंड रिपोर्ट
12 वार्डों के 143 पोलिंग स्टेशन पर कुल 580 बूथ बनाए गए हैं, जहां लोग वोट डाल सकेंगे.
Published : November 29, 2025 at 6:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव वाले 12 वार्डों में रविवार सुबह 7:30 बजे से वोटिंग होगी. वोटिंग की तैयारियों के लिए पोलिंग पार्टियों ने अपनी ड्यूटी वाले बूथों पर जाकर तैयारियां पूरी कर ली है. 12 वार्डों के 143 पोलिंग स्टेशन पर कुल 580 बूथ बनाए गए हैं. उपचुनाव वाले वार्डों में से एक वार्ड नंबर 198 विनोद नगर के राजकीय सर्वोदय और बाल विद्यालय में भी मतदान के लिए कुल 16 बूथ बनाए गए हैं.
यहां पर सेक्टर इंचार्ज ने पहुंचकर पोलिंग बूथों की व्यवस्थाओं को देखा. इस दौरान ईटीवी भारत की टीम ने भी राजकीय सर्वोदय विद्यालय के 12 बूथों की तैयारियों को देखा. यहां बूथों पर बैरिकेडिंग करके लाइन लगाने की व्यवस्था की गई है. साथ ही मतदाताओं के लिए भीड़ की स्थिति में बैठने के लिए वेटिंग एरिया के लिए पंडाल भी लगाया गया है. करीब सात लाख लोग इन वार्डो की वोटर लिस्ट के अनुसार मतदान करने के लिए पात्र हैं.
दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की सेवाओं में बदलाव
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर मतदान और मतगणना के दिन अपनी सेवाओं के समय में बदलाव की घोषणा की है. चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की आवाजाही निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने के लिए, मेट्रो सेवाएं इन दोनों दिनों पर सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी. मतदान के दिन रविवार को मेट्रो सेवा की शुरुआत, सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से होगी. सुबह 4 बजे 6 बजे तक तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. उसके बाद नियमित समय सारणी पर मेट्रो सेवाएं रविवार की सामान्य समय सारणी के अनुसार जारी रहेंगी. अंतिम ट्रेन का ड्यूटी से देर से लौटने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए, सभी टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम ट्रेन सेवा सामान्य रात 11 के बजाय 11:30 बजे सभी लाइनों से रवाना होगी. इसी तरह डीटीसी की बसें भी सुबह 4 बजे से शुरू होंगी.
12 वार्डों में मतदाताओं की संख्या
राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव के अनुसार, एमसीडी के 12 वाडों में होने वाले उपचुनाव में फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के अनुसार, कुल 6,98,751 मतदाता मतदान करेंगे. मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए जाएंगे, जहां से सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद थीं. चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, जिसकी निगरानी के लिए टीमें लगातार सक्रिय हैं.
मतदाताओं की पहचान के लिए वैध दस्तावेज
एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए जिन सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें उपचुनाव के दौरान अपने-अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है. इसके अलावा, वे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है, लेकिन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं. राशन कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. बता दें कि मतदाता 30 नवंबर को सुबह 07:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे. वहीं, चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी.
