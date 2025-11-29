ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव 2025: बूथों पर मतदान की तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियों ने जाकर पूरी की व्यवस्था, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव वाले 12 वार्डों में रविवार सुबह 7:30 बजे से वोटिंग होगी. वोटिंग की तैयारियों के लिए पोलिंग पार्टियों ने अपनी ड्यूटी वाले बूथों पर जाकर तैयारियां पूरी कर ली है. 12 वार्डों के 143 पोलिंग स्टेशन पर कुल 580 बूथ बनाए गए हैं. उपचुनाव वाले वार्डों में से एक वार्ड नंबर 198 विनोद नगर के राजकीय सर्वोदय और बाल विद्यालय में भी मतदान के लिए कुल 16 बूथ बनाए गए हैं.

यहां पर सेक्टर इंचार्ज ने पहुंचकर पोलिंग बूथों की व्यवस्थाओं को देखा. इस दौरान ईटीवी भारत की टीम ने भी राजकीय सर्वोदय विद्यालय के 12 बूथों की तैयारियों को देखा. यहां बूथों पर बैरिकेडिंग करके लाइन लगाने की व्यवस्था की गई है. साथ ही मतदाताओं के लिए भीड़ की स्थिति में बैठने के लिए वेटिंग एरिया के लिए पंडाल भी लगाया गया है. करीब सात लाख लोग इन वार्डो की वोटर लिस्ट के अनुसार मतदान करने के लिए पात्र हैं.

MCD उपचुनाव: बूथों पर मतदान की तैयारियां पूरी (ETV Bharat)

दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की सेवाओं में बदलाव

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर मतदान और मतगणना के दिन अपनी सेवाओं के समय में बदलाव की घोषणा की है. चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की आवाजाही निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने के लिए, मेट्रो सेवाएं इन दोनों दिनों पर सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी. मतदान के दिन रविवार को मेट्रो सेवा की शुरुआत, सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से होगी. सुबह 4 बजे 6 बजे तक तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. उसके बाद नियमित समय सारणी पर मेट्रो सेवाएं रविवार की सामान्य समय सारणी के अनुसार जारी रहेंगी. अंतिम ट्रेन का ड्यूटी से देर से लौटने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए, सभी टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम ट्रेन सेवा सामान्य रात 11 के बजाय 11:30 बजे सभी लाइनों से रवाना होगी. इसी तरह डीटीसी की बसें भी सुबह 4 बजे से शुरू होंगी.