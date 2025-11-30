सभी वार्डों के बूथ की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा चुनाव आयोग: डॉ विजय देव
दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अब तक किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है. मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है.
Published : November 30, 2025 at 4:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है. अब तक सीएम रेखा गुप्ता, विधायक रविंदर सिंह समेत अन्य राजनीतिज्ञों ने मतदान किया है. वहीं विधायक कुलदीप कुमार ने अधिक से मतदान करने की अपील की है. 12 वार्डों में 1:30 बजे तक 21.84% वोटिंग हुई है. इस दौरान ईटीवी भारत ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव से बातचीत की.
उन्होंने बताया कि सभी 143 मतदान केन्द्रों और 580 बूथों पर सुचारू रूप से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है. कहीं से भी वोटिंग शुरू होने में देरी की शिकायत नहीं मिली. किसी भी राजनीतिक दल की ओर से भी अभी तक शिकायत नहीं मिली है. हमने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती सभी बूथों पर की है. इस बार हम अपने ऑफिस से वोटिंग की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. अपने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हमने सभी 12 वार्ड के लिए एक-एक स्क्रीन लगाई है, जहां से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हमको लाइव जानकारी मिल रही है.
रियल टाइम वेटिंग की जानकारी उपलब्ध: उन्होंने कहा कि पहली बार हमने मतदान केंद्र की लाइनों की रियल टाइम वेटिंग की जानकारी भी निगम चुनाव ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई है. निगम चुनाव ऐप के माध्यम से कोई भी रियल टाइम में यह पता कर सकता है कि किस वार्ड के कौन से बूथ पर कितने लोग वोट डालने की लाइन में खड़े हैं. हमने लोगों से बढ़-चढकर मतदान करने की अपील भी की है. निगम एक ऐसी संस्था है जो लोगों की रोजमर्रा के काम से जुड़ी है. इसलिए इसके चुनाव में आगे आकर मतदान का हिस्सा बनें, जो मुद्दे आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वह सभी मुद्दे निगम से जुड़े होते हैं.
इस वार्ड के मतदाताओं में उत्साह: उन्होंने यह भी बताया कि इस बार जो रियल टाइम बूथ की लाइनों की जो मॉनिटरिंग हो रही है, उससे रिटर्न रिटर्निंग ऑफिसर्स भीड़ की सही जानकारी मिलने पर शाम के समय भीड़ के हिसाब से अपने भीड़ वाले मतदान केंद्र पर मतदान का समय बढ़ाने के लिए निर्णय ले सकेंगे. अगर मतदान की बात करें तो सुबह 9:30 बजे तक 5.40%, 11:30 तक 12.63% और 1.30 बजे तक 21.84 % मतदान हो चुका है. सबसे ज्यादा उत्साह चांदनी महल वार्ड में देखने को मिल रहा है, जहां के बूथों पर मतदाताओं की लाइन नजर आ रही हैं. वहीं सबसे धीमा और सबसे कम मतदान ग्रेटर कैलाश वार्ड में देखने को मिल रहा है. इसके अलावा विनोद नगर वार्ड में भी मतदान की स्थिति ठीक है. वहां भी उत्साह के साथ मतदाता बूथ पर पहुंच रहे हैं.
