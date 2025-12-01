MCD उपचुनाव पर BJP ने जताया भरोसा तो AAP ने लगाया गड़बड़ी का आरोप
एमसीडी के 12 वार्डों में हुए उपचुनावों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर शुरू
Published : December 1, 2025 at 2:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में रविवार को हुए उपचुनावों ने भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई का एक नया दौर शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों ने मतदान को लेकर अपनी अलग-अलग बातें कहीं. आम आदमी पार्टी ने जहां भाजपा पर गलत काम को आरोप लगाया तो वहीं भगवा पार्टी ने 'बोगस वोटिंग' का आरोप लगाया.
भाजपा ने उपचुनाव पर जताया भरोसा
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सात वार्डों के अपने दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी को अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है. उन्होंने कहा कि पहली बार, 12 वार्डों में एक साथ उपचुनाव हुए. स्थानीय चुनावों में पारंपरिक रूप से कम वोटिंग के बावजूद, भाजपा की संगठनात्मक ताकत आज फायदेमंद साबित हुई. सचदेवा ने कहा कि वोटरों को "अपनी वोटर स्लिप बनवाने के लिए BJP बूथों पर आते देखा गया," जिससे, उन्होंने दावा किया, लोगों की अच्छी भावना का पता चलता है.
प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या—आपके चुनाव आयोग की ये वोटर लिस्ट चीख-चीख कर BJP की पोल खोल रही है‼️— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) November 30, 2025
पूरी भाजपा को चुनौती है, हिम्मत है तो एक बार Free & Fair चुनाव करवाकर देख ले, इनकी जमानत जब्त करवा देंगे दिल्लीवाले https://t.co/exRYDd1Q12 pic.twitter.com/G0bbOwhZp9
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ अपने होम ग्राउंड शालीमार बाग में वोट डाला, जबकि सांसद कमलजीत सेहरावत और भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर समेत कई सीनियर नेताओं ने भी अपने-अपने वार्ड में वोट डाला. दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने वोट देने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और भरोसा जताया कि भाजपा "साफ और निर्णायक विजेता" बनकर उभरेगी.
मुंडका में जिस तरह के नकली मतदान का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया वैसा ही प्रयास " आप" नेता संगम विहार, दक्षिणपुरी, नारायणा, ग्रेटर कैलाश एवं चाँदनी चौक में भी करना चाहते थे पर पुलिस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की सतर्कता के चलते सफल नहीं हो सके।
"आप" नेता फ़र्ज़ी मतदान से चुनाव लड़ना…<="" p>— bjp delhi (@bjp4delhi) November 30, 2025
भाजपा पर आप ने लगाए गंभीर आरोप
इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा पर "गलत काम करने" का आरोप लगाते हुए गंभीर आरोप लगाए. एक X पोस्ट में, AAP की दिल्ली यूनिट के चीफ सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस का एक पूर्व "SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) सादे कपड़ों में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहा है" और चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. आरोपों का जवाब देते हुए, सचदेवा ने एक बयान जारी कर आरोपों को खारिज कर दिया और AAP पर "बोगस वोटिंग" करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
निगम उपचुनाव के मतदान सम्पन्न होने के क्रम में दिचाऊँ कलाँ वार्ड 128 में कार्यकर्ताओं से भेंट की।— Virendraa Sachdeva (@Virend_Sachdeva) November 30, 2025
सभी के अनुशासित परिश्रम, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा ने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को और सशक्त बनाया है। pic.twitter.com/b4yaeIR17l
भाजपा का आप पर पलटवार
उन्होंने कहा कि मुंडका में AAP से जुड़ी आठ महिलाओं के खिलाफ दर्ज FIR और पार्टी द्वारा मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के उल्लंघन पर नारायणा में दर्ज एक और FIR "दिल्ली के लिए नया अनुभव" था. सचदेवा ने कहा, "हमें हाल के सालों में नकली वोटिंग की कोई ऑर्गनाइज़्ड कोशिश याद नहीं है. AAP ने मुंडका में नकली वोटिंग की कोशिश की और संगम विहार, दक्षिणपुरी, नारायणा, ग्रेटर कैलाश और चांदनी चौक में भी ऐसी ही कोशिशें करने का इरादा था, लेकिन पुलिस और BJP कार्यकर्ताओं की सतर्कता के कारण वे नाकाम रहे."
#WATCH दिल्ली: AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने MCD उपचुनाव पर कहा, " दिल्ली के 12 mcd वार्ड के अंदर उपचुनाव हैं जिसमें से 3 वार्ड aap के हैं 9 वार्ड भाजपा के हैं। इस छोटे से चुनाव में भी भाजपा ने बेईमानी की...हमने कई इलाकों में उनको एक्सपोज किया कि कैसे भाजपा ने मतदान से पहले… pic.twitter.com/AfwKkRH18J— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 30, 2025
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि AAP नेता "नकली वोटिंग के ज़रिए चुनाव लड़ना चाहते थे" और दावा किया कि भारद्वाज ने यह देखने के बाद कि पुलिस और BJP देख रही है, सुबह 10.30 बजे से "बहाने भरे बयान" देना शुरू कर दिया. उपचुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.
