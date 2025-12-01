ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव पर BJP ने जताया भरोसा तो AAP ने लगाया गड़बड़ी का आरोप

एमसीडी के 12 वार्डों में हुए उपचुनावों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर शुरू

भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप- प्रत्यारोप
भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप- प्रत्यारोप (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 1, 2025 at 2:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में रविवार को हुए उपचुनावों ने भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई का एक नया दौर शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों ने मतदान को लेकर अपनी अलग-अलग बातें कहीं. आम आदमी पार्टी ने जहां भाजपा पर गलत काम को आरोप लगाया तो वहीं भगवा पार्टी ने 'बोगस वोटिंग' का आरोप लगाया.

भाजपा ने उपचुनाव पर जताया भरोसा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सात वार्डों के अपने दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी को अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है. उन्होंने कहा कि पहली बार, 12 वार्डों में एक साथ उपचुनाव हुए. स्थानीय चुनावों में पारंपरिक रूप से कम वोटिंग के बावजूद, भाजपा की संगठनात्मक ताकत आज फायदेमंद साबित हुई. सचदेवा ने कहा कि वोटरों को "अपनी वोटर स्लिप बनवाने के लिए BJP बूथों पर आते देखा गया," जिससे, उन्होंने दावा किया, लोगों की अच्छी भावना का पता चलता है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ अपने होम ग्राउंड शालीमार बाग में वोट डाला, जबकि सांसद कमलजीत सेहरावत और भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर समेत कई सीनियर नेताओं ने भी अपने-अपने वार्ड में वोट डाला. दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने वोट देने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और भरोसा जताया कि भाजपा "साफ और निर्णायक विजेता" बनकर उभरेगी.

भाजपा पर आप ने लगाए गंभीर आरोप

इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा पर "गलत काम करने" का आरोप लगाते हुए गंभीर आरोप लगाए. एक X पोस्ट में, AAP की दिल्ली यूनिट के चीफ सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस का एक पूर्व "SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) सादे कपड़ों में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहा है" और चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. आरोपों का जवाब देते हुए, सचदेवा ने एक बयान जारी कर आरोपों को खारिज कर दिया और AAP पर "बोगस वोटिंग" करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

भाजपा का आप पर पलटवार

उन्होंने कहा कि मुंडका में AAP से जुड़ी आठ महिलाओं के खिलाफ दर्ज FIR और पार्टी द्वारा मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के उल्लंघन पर नारायणा में दर्ज एक और FIR "दिल्ली के लिए नया अनुभव" था. सचदेवा ने कहा, "हमें हाल के सालों में नकली वोटिंग की कोई ऑर्गनाइज़्ड कोशिश याद नहीं है. AAP ने मुंडका में नकली वोटिंग की कोशिश की और संगम विहार, दक्षिणपुरी, नारायणा, ग्रेटर कैलाश और चांदनी चौक में भी ऐसी ही कोशिशें करने का इरादा था, लेकिन पुलिस और BJP कार्यकर्ताओं की सतर्कता के कारण वे नाकाम रहे."

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि AAP नेता "नकली वोटिंग के ज़रिए चुनाव लड़ना चाहते थे" और दावा किया कि भारद्वाज ने यह देखने के बाद कि पुलिस और BJP देख रही है, सुबह 10.30 बजे से "बहाने भरे बयान" देना शुरू कर दिया. उपचुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.

