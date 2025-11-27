ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव: 30 नवंबर को 580 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान, वोटर आई कार्ड नहीं तो यह दस्तावेज होंगे मान्य

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मतदान 30 नवंबर यानि रविवार को होगा और मतगणना 3 दिसंबर (बुधवार) को की जाएगी.

MCD उपचुनाव 2025
MCD उपचुनाव 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 27, 2025 at 4:04 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 4:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 खाली वार्डों के लिए 30 नवंबर को होने वाले बहुप्रतीक्षित उपचुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग युद्धस्तर पर जुटा हुआ है. उपचुनाव जिन 12 महत्वपूर्ण वार्डों में हो रहे हैं, उनमें मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, द्वारका-बी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर जैसे क्षेत्र शामिल हैं. आयोग ने चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मतदान 30 नवंबर यानि रविवार को होगा और मतगणना 3 दिसंबर (बुधवार) को की जाएगी. नामांकन प्रक्रिया पहले ही 3 नवंबर को शुरू होकर 10 नवंबर को समाप्त हो चुकी है. एमसीडी के 12 वाडों में होने वाले उपचुनाव में फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के अनुसार कुल 6.98,751 मतदाता मतदान करेंगे. आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए जाएंगे, जहां से सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद थीं, उस वॉर्ड में बनाए जाएंगे. थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या सभी 12 वॉर्डों में 53 और दिव्यांग वोटरों की संख्या 60 है.

मतदाताओं के आंकड़े: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 12 वॉर्डों में वोटरों की कुल संख्या 6,98,751 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 3,74,988 है, जबकि महिला वोटरों की कुल संख्या 3,23,710 है. थर्ड जेंडर वोटर्स 53, दिव्यांग वोटर्स 60 हैं. 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग वोटरों की संख्या 14,529 और 18 साल के युवा वोटरों की संख्या 4458 है. मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन निर्धारित किए गए हैं. कुल वोटरों की तुलना में युवा वोटर्स की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है. इनकी संख्या सिर्फ 0.63 प्रतिशत ही है. इनकी तुलना में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग वोटरों की संख्या अधिक है. ऐसे वोटर्स कुल वोटर्स के 2.07 प्रतिशत है. तीन वार्डों में महिला और पुरुष वोटरों की संख्या का अंतर काफी कम है.

मतदाताओं की पहचान के लिए वैध दस्तावेज
मतदाताओं की पहचान के लिए वैध दस्तावेज (ETV Bharat)

मुख्य तैयारियों पर एक नजर:

मतदाता जागरूकता अभियान: मतदाताओं को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने एक व्यापक अभियान चलाया है. हाल ही में, आयोग ने 'दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल' थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है ताकि भागीदारी को बढ़ाया जा सके.

सुरक्षा और निगरानी: चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

आदर्श आचार संहिता: आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, जिसकी निगरानी के लिए टीमें लगातार सक्रिय हैं.

दिल्ली में मतदान का समय: 30 नवंबर को सुबह 07:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक संबंधित वार्ड के मतदाता वोट डाल सकेंगे. जबकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी प्रभाव के चुनाव कराने के लिए मतदाताओं को 48 घंटे का सुरक्षित समय देना आवश्यक है, ताकि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग हेतु मतदान करते समय उचित शांत वातावरण में सर्वोत्तम विकल्प पर विचार कर सकें, जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में निहित है.

राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि अब अनुच्छेद 243 के साथ पठित अनुच्छेद-243 जेडए एवं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7 के अनुसार दिए गए अधिकारों के अंतर्गत किसी भी चुनाव सामग्री के प्रदर्शन की 28 नवंबर की शाम 5:30 बजे से 30 नवंबर की शाम 05:30 बजे तक किसी भी मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित कोई भी चुनाव सर्वेक्षण या जनमत सर्वेक्षण के परिणाम चलाने की अनुमति नहीं होगी.

वॉर्ड मुताबिक मतदाताओं की संख्या
वॉर्ड मुताबिक मतदाताओं की संख्या (ETV Bharat)

मतदाताओं की पहचान के लिए वैध दस्तावेज: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए जिन सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें उपचुनाव के दौरान अपने-अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है. इसके अलावा, वे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है लेकिन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं. राशन कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.


