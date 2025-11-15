ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में उतरे, जानिए क्या कर रही AAP

इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अपने इस्तीफे से खाली हुए शालीमार बाग बी वार्ड और इसके पड़ोस वाले अशोक विहार वार्ड के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर चुकी हैं. वहीं, नजफगढ़ के ढिंचाऊ कलां वार्ड की प्रत्याशी के चुनाव में कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह भी लगे हुए हैं. वह नामांकन में भी शामिल हुए थे. इधर ग्रेटर कैलाश और नारायणा वार्ड के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद नामांकन यात्रा में शामिल रह चुके हैं. साथ ही नई दिल्ली लोकसभा सीट का हिस्सा होने के चलते सांसद बांसुरी स्वराज भी दोनों वार्ड में जोर लगा रही हैं.

हर्ष मल्होत्रा ने चार दिन पहले ही विनोद नगर वार्ड के लिए गठित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की. साथ ही सभी से चुनाव जीतने की रणनीति पर बातचीत की. इसके अलावा वह भाजपा प्रत्याशी सरला चौधरी के नामांकन में भी शामिल रहे और नामांकन यात्रा का नेतृत्व किया. विनोद नगर वार्ड की चुनाव प्रबंधन समिति में आनंद विहार वार्ड की पार्षद मोनिका पंत, न्यू अशोक नगर वार्ड के पार्षद संजीव सिंह, घड़ोली वार्ड की पार्षद प्रियंका, पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी, भाजपा मयूर विहार के जिलाध्यक्ष विजेंद्र धामा, विश्वास नगर के पूर्व विधायक नसीब सिंह को शामिल किया गया है. लगभग हर रोज हर्ष मल्होत्रा एक न एक बैठक ले रहे हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में अब सियासी सरगर्मी बढ़नी शुरू हो गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता भी अब चुनाव मैदान में अपनी-अपनी पार्टियों की जीत सुनिश्चित करने के प्रयास में उतर चुके हैं. जबकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी निगम उपचुनाव में जमीन पर नहीं उतरे हैं. हालांकि, तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता वार्ड-वार्ड में जाकर के वोट मांग रहे हैं. भाजपा की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्रियों में पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने भी मोर्चा संभाल लिया है. अपने संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की पटपड़गंज विधानसभा के विनोद नगर वार्ड के होने वाले उपचुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं.

घर-घर जाकर वोट मांग रहे भाजपा नेता

द्वारका बी वार्ड के अपने इस्तीफे से खाली होने के कारण उस वार्ड को जिताने की जिम्मेदारी उठाते हुए पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सेहरावत भी जुटी हुई हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री भी अपने-अपने प्रभार वाले वार्डों में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं. दिल्ली सरकार के मंत्री न सिर्फ उपचुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए बल्कि उनको चुनाव जिताने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं. उपचुनाव में नामांकन के बाद अब जिले के कार्यकर्ता और नेता अपने-अपने वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनसंपर्क में लग गए हैं. वहीं, अन्य पड़ोसी वार्डों के भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी उपचुनाव वाले वार्ड में घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कई वार्डों का दौरा कर प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं. दो दिन पहले ही सचदेवा ने चांदनी चौक वार्ड से भाजपा प्रत्याशी सुमन कुमार गुप्ता के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया था.

कांग्रेस भी लगा रहे जोर

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी सभी उपचुनाव वाले वार्डों के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं. इसके साथ ही देवेंद्र यादव उपचुनाव वाले वार्डों में जाकर प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन भी कर रहे हैं. देवेंद्र यादव ने द्वारका बी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता मलिक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया. इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के विनोद नगर वार्ड के उपचुनाव में पूरी तरह से सक्रिय हैं.

आप के बड़े नेता अभी उपचुनाव में नहीं आ रहे नजर

वहीं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, विशेष रवि, सांसद राघव चड्ढा और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, इमरान हुसैन भी अभी तक चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं. जबकि राघव चड्ढा के खुद के विधानसभा क्षेत्र रहे राजेंद्र नगर, मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र रहे पटपड़गंज, वरिष्ठ नेता प्रह्लाद सिंह साहनी और पुरनदीप सिंह साहनी के वार्ड चांदनी चौक में भी उपचुनाव हो रहा है.

आप के वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा और उनके पुत्र विनय मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र द्वारका के बी वार्ड में भी उपचुनाव हो रहा है लेकिन, ये नेता अभी तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हैं. इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक बद्रीनाथ का कहना है कि आप के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अभी तक पंजाब की तरन तारन विधानसभा सीट के उपचुनाव में व्यस्त थे. उपचुनाव खत्म हो गया है. अब उम्मीद है कि ये लोग भी दिल्ली के निगम उपचुनाव में अपनी सक्रियता दिखाएं.

