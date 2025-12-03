ETV Bharat / state

"सुरक्षा और सफाई में सुधार हमारा संकल्प", जानिए- MCD उपचुनाव में जीतने के बाद वादों पर और क्या बोले पार्षद

जहां एक तरफ विजयी प्रत्याशियों का कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया, वहीं नवनिर्वाचित उम्मीदवारों ने वादे पूरे करने का भरोसा दिलाया.

MCD By election 2025
MCD By election 2025 (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 3:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए. इस बार 12 उम्मीदवारों में से 7 महिलाओं ने जीत दर्ज की है. वहीं बीजेपी के खाते में 7, आम आदमी पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 और AIFB के खाते में 1 सीट आई है. सभी विजयी प्रत्याशियों को लेकर जीत का जश्न शुरू हो गया है. हालांकि, इस उपचुनाव में बीजेपी को दो सीटों का नुकसान हुआ है.

चांदनी चौक में भाजपा का बजा डंका: निगम चुनाव में चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज की है. BJP उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हर्ष शर्मा को 1182 वोटों से हराकर सीट पर जीत हासिल की. जीत के बाद नवनिर्वाचित पार्षद सुमन कुमार गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक की ऐतिहासिकता को बचाने और क्षेत्र को विकसित करने के लिए जनता ने जिताया है. चुनाव प्रचार के दौरान जनता ने व्यापक समर्थन दिया और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने दिल से मेहनत की.

विजयी प्रत्याशियों ने जनता को दिया धन्यवाद (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक बात कही थी अगर चांदनी चौक का विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें. जनता ने हमारे संकल्प और नीयत पर भरोसा किया. व्यापारियों, समाज के लोगों, युवाओं सबके सहयोग से यह जीत मिली है. चांदनी चौक की ऐतिहासिक गरिमा को फिर से ऊंचाई देना हमारी पहली प्राथमिकता है. यह क्षेत्र दुनिया भर में जाना जाता है. प्रधानमंत्री भी हर साल इसी इलाके से लाल किले में ध्वज फहराने आते हैं. क्षेत्र की खूबसूरती, सुरक्षा और सफाई में सुधार हमारा संकल्प है. उधर भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गर्ग ने भरोसा दिलाया कि केंद्र, दिल्ली सरकार और संगठन सभी मिलकर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे. हर चुनौती का समाधान किया जाएगा.

भाजपा उम्मीदवार की रिकाउंटिंग एप्लीकेशन कैंसिल: इसके अलावा नारायणा वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजन अरोड़ा ने जीत दर्ज की. उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को 148 वोटों से हराया. भाजपा की तरफ से रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली. उधर संगम विहार ए से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश चौधरी ने जीत दर्ज की है. उधर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अनिल ने भाजपा उम्मीदवार जयपाल को 1577 वोटों से मात दी.

जानें कौन किस क्षेत्र से जीता
जानें कौन किस क्षेत्र से जीता (ETV BHARAT)

'आप' के गढ़ में जीती भाजपा: उधर ग्रेटर कैलाश से भाजपा उम्मीदवार अंजुम मंडल ने जीत दर्ज की है. 'आप' का गढ़ माने जाने ग्रेटर कैलाश से अंजुम मंडल ने आप प्रत्याशी इसना गुप्ता को 3,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराकर भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया. नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद यह जीत ग्रेटर कैलाश के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दिल्ली में किए जा रहे विकास कार्यों की जीत हुई है.सबसे बड़ा श्रेय हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन-रात मेहनत की.

ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र का यह प्रभावशाली वार्ड है, जहां यहां लंबे समय से आम आदमी पार्टी का प्रभाव रहा है. ऐसे में भाजपा की ये जीत पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अंजुम मंडल ने स्पष्ट कहा कि उनकी प्राथमिकता ग्रेटर कैलाश को दिल्ली का नंबर-वन वार्ड बनाने की होगी. जीत का ऐलान होने के बाद अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय गोल मार्केट स्थित काउंटिंग सेंटर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया. ढोल-नगाड़ों, मिठाइयों व नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने अंजुम मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया.

विनोद नगर वार्ड से जीतीं सरला चौधरी: इसके अलावा विनोद नगर वार्ड से भाजपा उम्मीदवार सरला चौधरी ने जीत हासिल की. उन्होंने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गीता रावत को लगभग 1800 वोटों से हराया. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार तीसरे स्थान पर रहे. विनोद नगर वार्ड से जीत दर्ज करने के बाद सरला चौधरी ने कहा कि विनोद नगर वार्ड में विकास जारी रहेगा. पटपड़गंज विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह नेगी, क्षेत्र में पार्षद रहते और अब विधायक बनकर विकास के कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह जीत हासिल हुई है. वहीं विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यह भाजपा के विकास कार्यों की जीत है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

एमसीडी उपचुनाव 2025
MCD BY ELECTION 2025
MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
MCD BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.