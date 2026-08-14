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स्वतंत्रता दिवस से पहले MCD का बड़ा ऐलान: 4,400 एमटीएस (DBC) कर्मचारियों के वेतन में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी

महापौर प्रवेश वाही ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की समान वेतन की मांग पर प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अब इस निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निगम कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष तोहफा है.

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम (MCD) ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 4,400 एमटीएस (डीबीसी) कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. नगर निगम ने इन कर्मचारियों को समान वेतन देने के निर्णय पर अंतिम मुहर लगा दी है. इसके बाद पात्र कर्मचारियों के वेतन में करीब 10 हजार रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी होगी.

मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि नेता सदन रहते हुए उन्होंने बजट भाषण में ही इस संबंध में घोषणा की थी. उस घोषणा को केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि संबंधित औपचारिकताओं और वित्तीय व कानूनी बाधाओं को दूर कर अब इसे लागू करने की दिशा में अंतिम कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा और निगम आयुक्त संजीव खिरवार के साथ समन्वय कर इस मामले से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई है. नियमानुसार बढ़े हुए वेतन का भुगतान आगामी माह में किया जाएगा.

महापौर ने कहा कि कर्मचारियों को उनके कार्य और जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित एवं समान वेतन देना उनके सम्मान और अधिकार से जुड़ा विषय है. इस फैसले से करीब 4,400 कर्मचारी और उनके परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित दिल्ली के निर्माण में निगम कर्मचारियों की अहम भूमिका है. कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए निगम आगे भी आवश्यक कदम उठाता रहेगा.

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