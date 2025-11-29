ETV Bharat / state

दिल्ली के झंडेवालन में चला MCD का बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने लगाया ये आरोप

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज फिर एक बार बुलडोजर की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है. दिल्ली में आज दिल्ली नगर निगम का पीला पंजा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला है. दरअसल दिल्ली के झंडेवालन देवी मंदिर के पास मंदिर दरगाह बाबा श्री रतन नाथ जी पेशावर वाले के आसपास बने अतिक्रमण को हटाया गया है. यह मंदिर प्रसिद्ध झंडेवालान देवी मंदिर और RSS दफ्तर के पीछे बना हुआ है. आज सुबह DDA और दिल्ली पुलिस ने आकर यहां पर रह रहे लोगों के पुराने घरों और उनकी कुछ दुकानों को ध्वस्त कर दिया.

बता दें कि यह सारा माजरा दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और आरएसएस मुख्यालय के पास का है, जहां पर आजादी के समय से ही लोग रह रहे थे. इन लोगों का कहना है कि यह लोग यहां पर देश के विभाजन के समय से पाकिस्तान से लोग आकर यहां बसाए गए थे. लेकिन कुछ समय पहले DDA के द्वारा इन्हें यहां से हटाए जाने का नोटिस मिला था, जिसके बाद से कुछ लोग यहां से मकान खाली करके चले भी गए थे, लेकिन आज उनके पुराने बने घरों को तोड़ दिया गया. इन लोगों का आरोप है कि मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस और डीडीए की माने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है.