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पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में MCD का बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई

दिल्ली नगर निगम सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों और अन्य अवैध निर्माणों के हिस्सों में तोड़फोड़ कर रही है.

पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में MCD का बुलडोजर एक्शन
पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में MCD का बुलडोजर एक्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 3, 2026 at 8:03 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के दयालपुर इलाके में दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों और अन्य अवैध निर्माणों के हिस्सों को हटाने के लिए MCD की टीम अर्थमूवर और अन्य मशीनों की मदद से तोड़फोड़ कर रही है. कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, उनके मालिकों को करीब 15 दिन पहले नोटिस जारी कर अवैध कब्जे और निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे. निगम अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण अब नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है.

पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में MCD का बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

वहीं, करावल नगर के विधायक एवं दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने इस मामले पर कहा कि सड़क चौड़ीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है. उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था. इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके चलते निगम को कार्रवाई करनी पड़ी.

मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि सड़क पर हुए अतिक्रमण के कारण क्षेत्र में यातायात और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है. एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर किए गए कब्जों को हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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