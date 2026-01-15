ETV Bharat / state

MCD का बजट फाइनल: चेयरमैन बोली- बजट हर नागरिक के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने की ठोस योजना

MCD चेयरमैन सत्या शर्मा ने कहा कि यह बजट सेवा, संवेदना और समाधान पर आधारित है और दिल्ली को नई दिशा देने का काम करेगा.

MCD का बजट फाइनल
MCD का बजट फाइनल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 15, 2026 at 6:21 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को अंतिम रूप दे दिया है. गुरुवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में चेयरमैन सत्या शर्मा की अध्यक्षता में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. अब यह बजट नगर निगम सदन में पेश किया जाएगा, जहां पार्षदों की चर्चा के बाद इसे पारित किए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी. बजट में कोई नए टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है, साथ ही पार्षदों को भारी भरकम बजट का बजट का भी प्रावधान रखा गया है.

चेयरमैन सत्या शर्मा ने बताया कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के हर नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक बनाने की ठोस योजना है. बजट तैयार करते समय सभी वार्ड समितियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, पर्यावरण प्रबंधन, ग्रामीण विकास और उद्यान समितियों से मिले सुझावों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही निगम की वर्तमान आर्थिक स्थिति का भी गहन आकलन किया गया है.

MCD चेयरमैन सत्या शर्मा (ETV Bharat)

MCD बजट: जीवन को सरल बनाने की ठोस योजना: सत्या शर्मा ने कहा कि बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आम जनता पर किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है. साथ ही पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पहले की तुलना में अधिक बजट देने का फैसला लिया गया है, ताकि सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट और स्थानीय जरूरतों से जुड़े काम तेजी से पूरे किए जा सकें. बजट में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. गलियों, सड़कों, बाजारों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

बजट में शिक्षा के पर विशेष ध्यान दिया जाएगा: उनहोंने कहा कि तीनों सैनिटरी लैंडफिल साइटों के कचरा मुक्त होने के बाद वहां विकास योजनाएं और हरित सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे वर्षों से बदबू और गंदगी झेल रहे इलाकों को नई पहचान मिल सके. शिक्षा के क्षेत्र में निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित माहौल और निजी स्कूलों जैसी गुणवत्ता देने का लक्ष्य रखा गया है. स्कूल परिसरों की सुरक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति और बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

प्रत्येक जोन में डॉग शेल्टर के लिए अलग से बजट: सत्या शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी जोर है. सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को हर क्षेत्र तक पहुंचाने, स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता बढ़ाने और सुविधाओं में सुधार का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आवारा कुत्तों के लिए प्रत्येक जोन में डॉग शेल्टर बनाने के लिए अलग से बजट तय किया गया है.

निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आय के स्रोतों का पारदर्शी और बेहतर उपयोग किया जाएगा. संपत्ति कर, पार्किंग और विज्ञापन से होने वाली आय के लक्ष्य बढ़ाए गए हैं, लेकिन आम नागरिक पर अतिरिक्त बोझ न डालने का स्पष्ट निर्णय लिया गया है. साथ ही पार्षदों के फंड को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

सत्या शर्मा ने कहा कि यह बजट सेवा, संवेदना और समाधान पर आधारित है और दिल्ली को नई दिशा देने का काम करेगा. उनका कहना है कि अब नारे नहीं, बल्कि काम बोलेगा और यह बजट उसी सोच का प्रतिबिंब है. गौरतलब है कि ढाई साल बाद पहली बार दिल्ली नगर निगम में बजट को अंतिम रूप दिया गया है.

