MCD Budget 2026: बजट में हाउस टैक्स में छूट के साथ सहायता राशि को भी जगह, आप ने कहा- समस्या से निपटने का स्पष्ट रोडमैप नहीं
बजट में स्कूलों की मरम्मत, सिलाई मशीनें और दिव्यांगजनों को साइकिलें आदि के लिए घोषणा की गई हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : February 13, 2026 at 10:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए कुल 17,583 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पारित किया गया. महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट नागरिक सुविधाओं, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने नेता सदन प्रवेश वाही की तरफ प्रस्तुत बजट के लिए आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि इससे दिल्ली को स्वच्छ, सशक्त और समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी. मेयर ने बताया कहा की बजट में महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है. हर वार्ड में 15 विधवा महिलाओं, सिंगल मदर और दिव्यांगजनों को बेटी के विवाह के लिए 21 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.
वहीं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति वार्ड 10 सिलाई मशीनें और दिव्यांगजनों को साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को राहत देते हुए 49 पूर्णतः ग्रामीण घोषित गांवों में 500 मीटर तक के पुश्तैनी मकानों को हाउस टैक्स से छूट और शहरीकृत गांवों में 200 मीटर तक के मकानों का संपत्ति कर माफ करने का प्रावधान किया गया है. ग्रुप हाउसिंग सोसायिटीज को समय पर कर जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
स्कूलों की मरम्मत के लिए भी प्रावधान: मेयर ने बताया की 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, 1000 लीटर क्षमता की पिकर मशीनें और प्रत्येक वार्ड में छोटी पिकर मशीनें उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है. वहीं शिक्षा क्षेत्र में निगम स्कूलों की मरम्मत के लिए 22 करोड़ रुपये और अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में निगम कर्मचारियों के लिए पहली बार कैशलैस उपचार योजना लागू की गई है, जबकि पार्षदों को पैनल अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर उपचार मिलेगा. स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि यह बजट आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए प्रावधान जमीनी स्तर पर बदलाव लाएंगे और सभी काम समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएंगे.
'आप' ने लगाया आरोप: उधर दिल्ली नगर निगम के वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. पार्टी के सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि बजट में एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया गया. भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन शुरू करने, निगम स्कूलों के बच्चों को साइकिल देने और कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने का वादा किया था, लेकिन इनमें से एक भी वादा धरातल पर पूरा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बजट में न तो कूड़े के पहाड़ हटाने की ठोस योजना है और न ही साफ-सफाई और प्रदूषण की समस्या से निपटने का स्पष्ट रोडमैप.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे 'कालीन भैया', छात्रों को दिया 'ठहराव से समर्पण' तक का जीवन मंत्र
MCD Budget 2026: 17,583 करोड़ का बजट पेश, अस्पताल- सफाई पर मेन फोकस, कर्मचारियों के लिए हुए ये बड़े ऐलान