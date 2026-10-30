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प्रदूषण और त्योहारों के लिए MCD की बड़ी पहल, सफाई अभियान में लगेंगे 2,500 अतिरिक्त कर्मचारी

महापौर प्रवेश वाही ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और पर्व-त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है. निगम अगले 100 दिनों तक दिल्ली के प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाएगा. इसके तहत करीब 2,500 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.

अभियान में दिन के साथ-साथ रात के समय भी सफाई कराई जाएगी, ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा कूड़े का समय पर उठान हो सके और धूल-मिट्टी पर नियंत्रण रखा जा सके.