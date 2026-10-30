प्रदूषण और त्योहारों के लिए MCD की बड़ी पहल, सफाई अभियान में लगेंगे 2,500 अतिरिक्त कर्मचारी
महापौर के अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव सहित निगम के अन्य विभागों में भी सुधार के प्रयास जारी हैं.
Published : October 30, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और पर्व-त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है. निगम अगले 100 दिनों तक दिल्ली के प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाएगा. इसके तहत करीब 2,500 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.
अभियान में दिन के साथ-साथ रात के समय भी सफाई कराई जाएगी, ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा कूड़े का समय पर उठान हो सके और धूल-मिट्टी पर नियंत्रण रखा जा सके.
महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के सहयोग से सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं. कूड़ा उठाने और सड़कों की सफाई के लिए करीब 1,000 लिटर पिकर मशीनों तथा 200 से 400 ऑटो टिपर लगाने की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा धूल नियंत्रण और सड़कों की गहरी सफाई के लिए लगभग 70 से 80 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें काम कर रही हैं। इन मशीनों के माध्यम से प्रमुख सड़कों और व्यस्त मार्गों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
महापौर ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के साथ त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और कचरे की मात्रा को देखते हुए सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी. रात में सफाई अभियान चलने से दिन के समय यातायात और बाजारों की गतिविधियों पर भी कम असर पड़ेगा.
उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम के बारे में 3 महीने के लिए अतिरिक्त 2500 सफाई कर्मचारियों को शामिल किया जा रहा है, प्रदूषण और त्योहार को देखते हुए ये फैसला लिया है. जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां इन कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा. फिलहाल उनकी नियुक्ति 3 महीने के लिए होगी, जरूरत पड़ने पर समय सीमा बढ़ाया भी जा सकता है.
उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था के साथ निगम कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी काम किया जा रहा है. सफाई कर्मचारियों के लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है, ताकि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार मिल सके. कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और बायोमेट्रिक हाजिरी को वेतन प्रणाली से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. समय पर ड्यूटी करने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने की योजना भी बनाई गई है.
महापौर के अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव सहित निगम के अन्य विभागों में भी सुधार के प्रयास जारी हैं.
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