MCD ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जनरल ट्रेड लाइसेंस को संपत्ति कर प्रणाली में किया एकीकृत, मिली मंजूरी

इस निर्णय के बाद व्यापारी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान मालिक अब अपने वार्षिक संपत्ति कर के साथ ही ट्रेड लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर सकेंगे. भुगतान की रसीद पर ही एक अनुमोदन अंकित होगा, जो इसे वैध जनरल ट्रेड लाइसेंस माने जाने हेतु पर्याप्त होगा. यह अनुमोदन प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा और अन्य वैधानिक नियमों के अनुपालन पर आधारित रहेगा, जैसा कि संबंधित प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक है.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में व्यापारियों को राहत प्रदान करने और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार को मंजूरी दी. नगर निगम ने सदन में पारित इस बड़े निर्णय के तहत डीएमसी एक्ट की धारा 417 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) को अब संपत्ति कर भुगतान प्रणाली में शामिल कर दिया जाएगा. इससे लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन करने या कोई अलग दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी.

निर्णय का स्वागत करते हुए दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि यह सुधार पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक बड़ा बदलाव है. उन्होंने कहा, “यह ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली के व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत राहतकारी सिद्ध होगा. अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त कर और संभावित उत्पीड़न के अवसरों को कम करके निगम ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को संपत्ति कर से जोड़ते हुए इसे अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल बना दिया है.” उन्होंने कहा, “नगर निगम ईमानदार करदाताओं के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि शासन और भी सुगम, न्यायपूर्ण और कुशल बने. यह कदम सुरक्षा मानकों या राजस्व दायित्वों से समझौता किए बिना अनुपालन बोझ को कम करेगा.”

नई व्यवस्था के तहत संबंधित परिसरों पर लागू संपत्ति कर का 15% लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है. इससे पहले शुल्क व्यापार के प्रकार, क्षेत्रफल और स्थानीयता की श्रेणी जैसे जटिल मानकों पर आधारित था. आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह नया मॉडल राजस्व के मामले में संतुलित है और सभी श्रेणी के व्यापारियों के लिए अधिक न्यायसंगत और पूर्वानुमेय व्यवस्था प्रदान करेगा.

यह सुधार लाइसेंस शुल्क मूल्यांकन को कई मापदंडों से अलग कर देगा, जिससे फील्ड निरीक्षणों की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी आएगी. इससे अनावश्यक हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार की संभावनाएँ घटेंगी और आत्म-घोषणा आधारित एक विश्वसनीय प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा.



