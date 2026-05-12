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MCD में वार्ड समिति चुनाव का बजा बिगुल, 23 मई को अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्यों के लिए मतदान

दिल्ली नगर निगम में 23 मई 2026 को विभिन्न वार्ड समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के लिए सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा.

एमसीडी में वार्ड समिति चुनाव का बजा बिगुल
एमसीडी में वार्ड समिति चुनाव का बजा बिगुल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में वार्ड समितियों और स्थायी समिति की रिक्त सीटों को लेकर चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है. निगम सचिव कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 23 मई 2026 को विभिन्न वार्ड समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के लिए सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा.चुनाव प्रक्रिया को लेकर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

23 मई को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव: निगम सचिव कार्यालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत वार्ड समितियां अपनी पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगी. इसके लिए 23 मई को हंसराज गुप्ता सभागार और सत्य नारायण बंसल सभागार में अलग-अलग समय पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा.दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन राम किशोर शर्मा का दावा है कि 23 मई जोन कमेटी के चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी ज्यादातर वार्ड कमेटी के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा होगा.

23 मई को अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्यों के लिए मतदान (ETV Bharat)

स्थायी समिति में रिक्त हुई छह सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू: दक्षिणी क्षेत्र, केशवपुरम, रोहिणी, नरेला, मध्य, पश्चिमी, नजफगढ़, शाहदरा दक्षिणी, शाहदरा उत्तरी, करोल बाग, सिटी एसपी और पहाड़गंज क्षेत्रों की वार्ड समितियों के चुनाव निर्धारित किए गए हैं. इसके साथ ही स्थायी समिति में रिक्त हुई छह सीटों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. निगम सचिव कार्यालय के अनुसार स्थायी समिति में जिन पार्षदों की नियुक्ति हुई थी, उनके पद खाली होने के बाद संबंधित वार्ड समितियों के जरिए नए सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा. इनमें केशवपुरम, नरेला, मध्य, शाहदरा दक्षिणी और करोल बाग जोन शामिल हैं.

चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होगा : सूचना में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होगा. प्रत्याशियों को निर्धारित प्रारूप में नामांकन दाखिल करना होगा. नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 19 मई 2026 तय की गई है. उम्मीदवार बैठक शुरू होने से पहले तक अपना नामांकन वापस भी ले सकेंगे.निगम मुख्यालय में चुनाव को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

MCD विनियम 1958 के तहत पारदर्शी तरीके से चुनाव: अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) विनियम 1958 के तहत पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी. इस बार वार्ड समिति और स्थायी समिति के चुनाव राजनीतिक रूप से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि नई निगम व्यवस्था में जोन स्तर पर नियंत्रण और प्रशासनिक फैसलों में इन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. ऐसे में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की नजर इन चुनावों पर टिकी हुई है.

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