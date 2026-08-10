MCD का बड़ा ऐलान, 117 आश्रितों को मिलेगा रोजगार; दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र
दिल्ली नगर निगम की ओर से करुणामूलक आधार (अनुकंपा के आधार, Compassionate Ground) पर 117 आश्रितों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई है.
Published : August 10, 2026 at 6:40 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की ओर से करुणामूलक आधार (अनुकंपा के आधार, Compassionate Ground) पर 117 आश्रितों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई है. इस संबंध में डेम्स के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया निगम में लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे आश्रितों को अब रोजगार का अवसर मिलेगा. उन्होंने नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं.
परिवारों को सहारा देना है मकसद
संदीप कपूर ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति का उद्देश्य उन परिवारों को सहारा देना है, जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोया है. ऐसे परिवारों के आश्रितों को रोजगार मिलने से उन्हें आर्थिक मजबूती के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. कर्मचारियों की कमी को दूर करने के साथ-साथ लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. डेम्स चेयरमैन ने कहा कि 117 आश्रितों को नियुक्ति पत्र मिलने से उनके परिवारों में खुशी का माहौल बनेगा.
निगम की सेवा करने की अपील
उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ निगम की सेवा करने की अपील की. उन्होंने कहा कि निगम में नियुक्ति केवल नौकरी नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों की सेवा करने का अवसर भी है. संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की ओर से कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ देखने का प्रयास किया जा रहा है. करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने नियुक्ति पाने वाले सभी 117 आश्रितों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. साथ ही भरोसा जताया कि नए कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और निगम की सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान देंगे.
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