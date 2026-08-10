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MCD का बड़ा ऐलान, 117 आश्रितों को मिलेगा रोजगार; दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की ओर से करुणामूलक आधार (अनुकंपा के आधार, Compassionate Ground) पर 117 आश्रितों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई है. इस संबंध में डेम्स के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया निगम में लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे आश्रितों को अब रोजगार का अवसर मिलेगा. उन्होंने नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं.

परिवारों को सहारा देना है मकसद

संदीप कपूर ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति का उद्देश्य उन परिवारों को सहारा देना है, जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोया है. ऐसे परिवारों के आश्रितों को रोजगार मिलने से उन्हें आर्थिक मजबूती के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. कर्मचारियों की कमी को दूर करने के साथ-साथ लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. डेम्स चेयरमैन ने कहा कि 117 आश्रितों को नियुक्ति पत्र मिलने से उनके परिवारों में खुशी का माहौल बनेगा.