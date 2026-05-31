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MCD को पहले से था खतरे का पता; महरौली बिल्डिंग हादसे पर AAP का बड़ा खुलासा

सौरभ भारद्वाज का आरोप- शिकायत एमसीडी पोर्टल पर दर्ज हुई और बाद में संबंधित अधिकारी ने उसे "निस्तारित" दिखाकर बंद कर दिया.

महरौली बिल्डिंग हादसे पर AAP का बड़ा खुलासा
महरौली बिल्डिंग हादसे पर AAP का बड़ा खुलासा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2026 at 6:18 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दक्षिण दिल्ली के महरौली (सैदुल्लाजाब) इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे को लेकर भाजपा शासित एमसीडी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि जिस इमारत के गिरने से कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए, उसके खतरनाक हालत में होने की शिकायत पहले ही पुलिस, एमसीडी और यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचाई गई थी. इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पहले से दी गई थी शिकायत, फिर भी नहीं हुआ एक्शन

भारद्वाज ने कहा कि सैदुल्लाजाब स्थित यह इमारत मूल रूप से तीन मंजिला थी, लेकिन उस पर चौथी और पांचवीं मंजिल का निर्माण किया जा रहा था. आरोप है कि बिना उचित स्ट्रक्चरल जांच के अतिरिक्त मंजिलें बनाई जा रही थी. बेसमेंट में खुदाई का काम भी चल रहा था, जिससे इमारत झुक गई. उन्होंने बताया कि 21 मार्च को इस संबंध में पहली लिखित शिकायत पुलिस और एमसीडी को दी गई थी. शिकायत में साफ कहा गया कि इमारत कभी भी गिर सकती है और आसपास के लोगों की जान को खतरा है. इसके बावजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया.

एमसीडी ने शिकायत बंद की, हाईकोर्ट में भी पहुंचा मामला

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शिकायत एमसीडी पोर्टल पर दर्ज हुई और बाद में संबंधित अधिकारी ने उसे "निस्तारित" दिखाकर बंद कर दिया. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभावित लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में एमसीडी की ओर से कहा गया कि संबंधित भवन में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है और यह केवल निजी विवाद का मामला है. इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया. उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ताओं की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो हादसे को रोका जा सकता था.

एमसीडी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी कमिश्नर, संबंधित जेई, एई, एक्सईएन और दक्षिण जोन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने शिकायतों को नजरअंदाज किया या अदालत में गलत जानकारी दी है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की.

भाजपा पर साधा निशाना

आप नेता ने कहा कि एमसीडी, मेयर, जोन चेयरमैन और दिल्ली सरकार सहित विभिन्न संस्थानों में भाजपा की जिम्मेदारी है, इसलिए इस हादसे की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय कई मामलों में नजरअंदाज किया जाता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा भेजे गए मानहानि नोटिस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा नेताओं ने सरकार पर लगातार तीखे आरोप लगाए थे, लेकिन अब सवाल पूछे जाने पर मानहानि के मुकदमों का सहारा लिया जा रहा है.

गुजरात में आप कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप

प्रेस वार्ता में गुजरात में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठा. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को फोन कर खुद को खुफिया एजेंसी का अधिकारी बताने वाले लोगों द्वारा संपर्क किया गया. उन्होंने मांग की कि मामले की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए.

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