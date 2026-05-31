MCD को पहले से था खतरे का पता; महरौली बिल्डिंग हादसे पर AAP का बड़ा खुलासा
सौरभ भारद्वाज का आरोप- शिकायत एमसीडी पोर्टल पर दर्ज हुई और बाद में संबंधित अधिकारी ने उसे "निस्तारित" दिखाकर बंद कर दिया.
Published : May 31, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दक्षिण दिल्ली के महरौली (सैदुल्लाजाब) इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे को लेकर भाजपा शासित एमसीडी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि जिस इमारत के गिरने से कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए, उसके खतरनाक हालत में होने की शिकायत पहले ही पुलिस, एमसीडी और यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचाई गई थी. इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.
पहले से दी गई थी शिकायत, फिर भी नहीं हुआ एक्शन
भारद्वाज ने कहा कि सैदुल्लाजाब स्थित यह इमारत मूल रूप से तीन मंजिला थी, लेकिन उस पर चौथी और पांचवीं मंजिल का निर्माण किया जा रहा था. आरोप है कि बिना उचित स्ट्रक्चरल जांच के अतिरिक्त मंजिलें बनाई जा रही थी. बेसमेंट में खुदाई का काम भी चल रहा था, जिससे इमारत झुक गई. उन्होंने बताया कि 21 मार्च को इस संबंध में पहली लिखित शिकायत पुलिस और एमसीडी को दी गई थी. शिकायत में साफ कहा गया कि इमारत कभी भी गिर सकती है और आसपास के लोगों की जान को खतरा है. इसके बावजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया.
MCD की जवाबदेही तय हो, कमिश्नर को तत्काल सस्पेंड किया जाए— AAP (@AamAadmiParty) May 31, 2026
• MCD के अंदर अंधाधुंध लूटपाट चल रही है और लोगों से वसूली की जा रही है।
• हाई कोर्ट तक में झूठ बोला जा रहा है।
• जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है, वहां पार्षद से लेकर अधिकारी, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल—सभी… pic.twitter.com/uiByZO4Yn5
एमसीडी ने शिकायत बंद की, हाईकोर्ट में भी पहुंचा मामला
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शिकायत एमसीडी पोर्टल पर दर्ज हुई और बाद में संबंधित अधिकारी ने उसे "निस्तारित" दिखाकर बंद कर दिया. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभावित लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में एमसीडी की ओर से कहा गया कि संबंधित भवन में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है और यह केवल निजी विवाद का मामला है. इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया. उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ताओं की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो हादसे को रोका जा सकता था.
21 मार्च को शिकायत हुई, फिर भी नहीं जागा प्रशासन— AAP (@AamAadmiParty) May 31, 2026
• इस बिल्डिंग को लेकर 21 मार्च को दिल्ली पुलिस और MCD में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बिना किसी जांच और कार्रवाई के शिकायत को बंद कर दिया गया।
• इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और अवैध निर्माण के बारे में… pic.twitter.com/8EdDiFdyYC
एमसीडी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी कमिश्नर, संबंधित जेई, एई, एक्सईएन और दक्षिण जोन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने शिकायतों को नजरअंदाज किया या अदालत में गलत जानकारी दी है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की.
साकेत हादसा: जानकारी थी, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?— AAP (@AamAadmiParty) May 31, 2026
• साकेत के पास एक इमारत गिरने से कई लोगों के मृत और घायल होने की खबर है, लेकिन सरकार मृतकों और घायलों की वास्तविक संख्या छिपा रही है।
• तीन मंजिला इमारत पर दो और मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था, जिससे इमारत झुक गई… pic.twitter.com/QgQVlszV1j
भाजपा पर साधा निशाना
आप नेता ने कहा कि एमसीडी, मेयर, जोन चेयरमैन और दिल्ली सरकार सहित विभिन्न संस्थानों में भाजपा की जिम्मेदारी है, इसलिए इस हादसे की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय कई मामलों में नजरअंदाज किया जाता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा भेजे गए मानहानि नोटिस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा नेताओं ने सरकार पर लगातार तीखे आरोप लगाए थे, लेकिन अब सवाल पूछे जाने पर मानहानि के मुकदमों का सहारा लिया जा रहा है.
गुजरात में आप कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप
प्रेस वार्ता में गुजरात में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठा. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को फोन कर खुद को खुफिया एजेंसी का अधिकारी बताने वाले लोगों द्वारा संपर्क किया गया. उन्होंने मांग की कि मामले की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए.
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