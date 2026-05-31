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MCD को पहले से था खतरे का पता; महरौली बिल्डिंग हादसे पर AAP का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दक्षिण दिल्ली के महरौली (सैदुल्लाजाब) इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे को लेकर भाजपा शासित एमसीडी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि जिस इमारत के गिरने से कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए, उसके खतरनाक हालत में होने की शिकायत पहले ही पुलिस, एमसीडी और यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचाई गई थी. इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पहले से दी गई थी शिकायत, फिर भी नहीं हुआ एक्शन

भारद्वाज ने कहा कि सैदुल्लाजाब स्थित यह इमारत मूल रूप से तीन मंजिला थी, लेकिन उस पर चौथी और पांचवीं मंजिल का निर्माण किया जा रहा था. आरोप है कि बिना उचित स्ट्रक्चरल जांच के अतिरिक्त मंजिलें बनाई जा रही थी. बेसमेंट में खुदाई का काम भी चल रहा था, जिससे इमारत झुक गई. उन्होंने बताया कि 21 मार्च को इस संबंध में पहली लिखित शिकायत पुलिस और एमसीडी को दी गई थी. शिकायत में साफ कहा गया कि इमारत कभी भी गिर सकती है और आसपास के लोगों की जान को खतरा है. इसके बावजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया.

एमसीडी ने शिकायत बंद की, हाईकोर्ट में भी पहुंचा मामला

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शिकायत एमसीडी पोर्टल पर दर्ज हुई और बाद में संबंधित अधिकारी ने उसे "निस्तारित" दिखाकर बंद कर दिया. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभावित लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में एमसीडी की ओर से कहा गया कि संबंधित भवन में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है और यह केवल निजी विवाद का मामला है. इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया. उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ताओं की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो हादसे को रोका जा सकता था.