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द‍िल्‍ली: चांदनी चौक में MCD की कार्रवाई से हड़कंप, 56 ज्वेलरी-बुलियन दुकानें सील; व्यापारियों ने उठाए सवाल

चांदनी चौक स्थित कूचा महाजनी बाजार में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने करीब 56 गहनों और बुलियन की दुकानों को सील कर दिया.

mcd action in kucha Mahajani
कूचा महाजनी बाजार में गहनों और बुलियन की दुकाने सील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 5:51 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 5:57 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक स्थित कूचा महाजनी बाजार में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने करीब 56 गहनों और बुलियन की दुकानों को सील कर दिया है. व्यापारियों का दावा है कि इस अचानक हुई कार्रवाई के कारण दुकानों के भीतर करोड़ों रुपये मूल्य का सोना और चांदी बंद पड़ा है, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया है. सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में सात लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद MCD ने शहर भर में खतरनाक और अवैध निर्माणों के खिलाफ अपना प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई.

बिना पूर्व सूचना के सीलिंग का आरोप

ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे MCD और पुलिस की टीम कूचा महाजनी पहुंची. व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें पहले से कोई पूर्व सूचना दिए बिना कई इमारतों की दुकानों पर सीधे नोटिस चिपकाए गए और एक साथ सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. सुबह दुकानें खोलने पहुंचे व्यापारियों को इस स्थिति का पता चला, तो वे भौंचक्के रह गए.

ऋषि वर्मा, सदस्‍य,व्यापारी एसोसिएशन,कूचा महाजनी (ETV Bharat)

बैकडेटेड नोटिस पर उठे सवाल

कूचा महाजनी में व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य ऋषि वर्मा ने बताया कि दुकानों पर पुरानी तारीखों के नोटिस चिपकाए गए हैं. एसोसिएशन द्वारा साझा किए गए एक नोटिस में 12 मई, 2026 की तारीख अंकित है. नोटिस में कहा गया है कि संपत्ति के बेसमेंट का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करके मास्टर प्लान-2021 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसमें 48 घंटे के भीतर बेसमेंट का दुरुपयोग रोकने और इसे स्वीकृत उपयोग के दायरे में लाने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा सीलिंग की चेतावनी दी गई थी. हालांकि, व्यापारियों का कहना है कि उन्हें यह समय दिया ही नहीं गया.

ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बताया कि सवाल यह है कि सत्य निकेतन हादसे के बाद क्या केवल व्यापारियों को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, या फिर जिम्मेदार सरकारी विभागों और राजनेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी?

करोड़ों का कीमती सामान फंसा

एसोसिएशन ने सील हुई दुकानों में बंद पड़े करोड़ों रुपये के सोने और चांदी के आभूषणों को लेकर गहरी चिंता जताई है। फिलहाल इस पूरी सीलिंग की कार्रवाई पर MCD की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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Last Updated : September 10, 2026 at 5:57 PM IST

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