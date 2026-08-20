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ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप, थाने में शिकायत के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब्त किए दस्तावेज

ऑपरेशन के बाद महिला की मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ में नदी पार स्थित चैनपुर के मेट्रो अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है. मृतिका के परिजनों ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार माना है. परिजनों ने अस्पताल पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए मनेंद्रगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है.शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर उपचार से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं और मामले की जांच शुरू की है.

क्या है मामला ?

ग्राम पंचायत सिरौली निवासी दंपति महिला का इलाज कराने चैनपुर स्थित मेट्रो अस्पताल पहुंचे थे. अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की आवश्यक जांच कराई. परिजनों के अनुसार जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चेदानी में समस्या बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी. ऑपरेशन का खर्च करीब 50 हजार रुपये बताया गया. जिसके बाद महिला के पति ने अस्पताल में तत्काल 25 हजार रुपये जमा किए. इसके बाद महिला का ऑपरेशन किया गया.

ऑपरेशन के बाद महिला की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑपरेशन के बाद बिगड़ी तबीयत

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि अस्पताल में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध नहीं है. महिला को तत्काल दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई.