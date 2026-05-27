भीषण गर्मी में प्यासा खोंगापानी, 8 से 10 दिन में पहुंच रहा पानी, महिलाओं ने लगाई गुहार
पानी की समस्या से परेशान महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नगर पंचायत कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचीं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 27, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 1:10 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नगर पंचायत खोंगापानी में पेयजल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. नगर पंचायत के अधिकांश वार्डों के रहवासियों का आरोप है कि उन्हें नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. कई क्षेत्रों में 8 से 10 दिन में पानी पहुंच रहा है.
पानी की समस्या से परेशान महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नगर पंचायत कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचीं और जल्द समाधान की मांग की. स्थानीय लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. सुबह से लेकर देर रात तक लोग पानी की तलाश में भटक रहे हैं.
पानी के लिए परेशान खोंगापानी के लोग
नगर पंचायत खोंगापानी के वार्ड क्रमांक 1 सहित कई इलाकों में पेयजल संकट गंभीर रूप ले चुका है. लोगों का आरोप है कि लंबे अंतराल के बाद पानी सप्लाई होने के कारण घरेलू कामकाज से लेकर पीने तक की समस्या खड़ी हो गई है. गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को उठानी पड़ रही है.
ग्रामीणों का कहना है कि खोंगापानी क्षेत्र एसईसीएल माइनिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता है. यहां की पेयजल व्यवस्था काफी हद तक एसईसीएल प्रबंधन पर निर्भर मानी जाती है. बावजूद इसके लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है.
वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पंचायत खोंगापानी की अध्यक्ष ललिता रामा यादव अपने सभी पार्षदों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और विकराल हो सकती है.
स्थानीय महिलाओं ने बताया कि कई दिनों तक पानी नहीं आने के कारण उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ रहा है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच पानी के लिए भटकना उनकी मजबूरी बन गया है.
वहीं नगर पंचायत के पार्षद इरशाद अहमद ने कहा कि लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही हैं और पेयजल संकट को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है. अब जनप्रतिनिधियों को खुद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समस्या बतानी पड़ रही है.
नेता प्रतिपक्ष की मांग
इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के समय लोगों को पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए.