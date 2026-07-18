VSK ऐप की सख्ती के बीच MCB में यू-टर्न, 27 शिक्षकों को फिर मिला छात्रावासों का अतिरिक्त प्रभार, व्यवस्था पर उठे सवाल
शासन ने खत्म किया संलग्नीकरण, लेकिन कलेक्टर के आदेश से फिर मिली दोहरी जिम्मेदारी, डीईओ बोले- सभी अटैचमेंट समाप्त, अब सुधार कार्ययोजना पर फोकस
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 3:34 PM IST
एमसीबी: जिले में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के फैसलों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने पहले सभी शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म कर उन्हें उनके मूल स्कूलों में भेज दिया था. साथ ही VSK ऐप के जरिए स्कूल में नियमित उपस्थिति अनिवार्य की गई थी. लेकिन अब जिला प्रशासन ने 27 शिक्षकों को फिर से छात्रावास और आश्रमों का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है.
शासन का क्या था आदेश?
राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि सभी शिक्षक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने स्कूल में रहकर पढ़ाई कराएं और VSK ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें. इसी वजह से छात्रावासों और अन्य जगहों पर अटैच शिक्षक वापस स्कूल भेजे गए थे.
अब फिर मिली दोहरी जिम्मेदारी
कुछ समय बाद ही 27 शिक्षकों को छात्रावासों का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. कई मामलों में शिक्षक का स्कूल और छात्रावास 15 से 20 किलोमीटर दूर हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के बाद छात्रावास की व्यवस्था कैसे संभालेंगे.
कलेक्टर ने क्या कहा?
जिला कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि जिले में छात्रावास अधीक्षकों की कमी है. इसी कारण यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर की गई है. उनका कहना है कि इससे शिक्षकों की पढ़ाई का काम प्रभावित नहीं होगा.
डीईओ का बयान
जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत यादव ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए गए हैं. पहले छात्रावासों में कार्यरत शिक्षकों को उनके मूल स्कूलों में भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि जिले के कमजोर बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई है. फिलहाल पूरक और द्वितीय पाली की परीक्षाएं 22 जुलाई तक चलेंगी. इसके बाद सभी प्राचार्यों की बैठक होगी.
शिक्षा सुधार की योजना
- स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना.
- विद्यार्थियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति पर जोर.
- मासिक टेस्ट के आधार पर छात्रों का स्तर तय करना.
- कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं चलाना.
- औसत छात्रों को मेरिट तक पहुंचाने की तैयारी.
- मेधावी छात्रों को जिला और राज्य की टॉप-10 सूची तक पहुंचाने का लक्ष्य.
सबसे बड़ी चुनौती
एमसीबी जिला पिछले साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में राज्य में 33वें स्थान पर रहा था. ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती स्कूलों में बेहतर पढ़ाई सुनिश्चित करना है. जिले में यह भी चर्चा है कि पिछले करीब 15 वर्षों से छात्रावासों का प्रभार बार-बार सीमित संख्या में उन्हीं शिक्षकों को क्यों दिया जाता है. शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि दोहरी जिम्मेदारी से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. शिक्षक यदि स्कूल और छात्रावास दोनों जगह समय देंगे तो छात्रों की पढ़ाई और निगरानी पर असर पड़ सकता है.