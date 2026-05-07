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स्टेपनी चोरी का आरोप, ट्रक चालक को बंधक बनाकर पिटाई

चिरमिरी निवासी धर्मेंद्र देवांगन पेशे से ट्रक चालक है. ट्रक की स्टेपनी चोरी होने के शक में वाहन मालिक विकास शर्मा, मुकुल और उसके साथियों ने धर्मेंद्र को निशाना बनाया. धर्मेंद्र को पहले राउलकेला से एक कार में बैठाकर कोरबा लाया गया। इसके बाद उसे बस स्टैंड के पास स्थित एक मकान में ले जाकर बंधक बना लिया गया. पीड़ित का आरोप है कि कमरे में उसे रस्सियों से बांध दिया गया और बेल्ट, डंडों और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा गया. मारपीट के दौरान उसके साथ अश्लील हरकत भी की गई. धर्मेंद्र के अनुसार आरोपियों ने घंटों तक उसे प्रताड़ित किया और लगातार धमकियां देते रहे.

एमसीबी: चिरमिरी निवासी ट्रक चालक धर्मेंद्र देवांगन ने वाहन मालिक और उसके साथियों पर बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने और अश्लील हरकत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित और उसके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

चोरी का आरोप लगाकर ट्रक ड्राइवर की पिटाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

राउरकेला से कार में उठाकर कोरबा लाए. मेरा मोबाइल भी बंद कर दिया. रूम पर लाकर मेरे कपड़े उतारकर, म्यूजिक बजाकर मेरी बहुत पिटाई की. मुझे कहने लगे कि चोरी की बात कबूल करो नहीं तो मारकर फेंक देंगे. मेरे तीन बच्चे है इस वजह से मैं डर गया और चोरी की बात कबूल लिया- धर्मेंद्र देवांगन, पीड़ित ट्रक चालक

लॉज से किसी तरह भागा पीड़ित ट्रक चालक

धर्मेंद्र ने बताया कि लॉज से किसी तरह उसने घर वालों को फोन किया और उनके वापस घर आने के लिए पैसे मांगे. फिर वहां से बस स्टैंड गया और अंबिकापुर की बस से चोटिया पहुंचा. ट्रक चालक ने बताया कि आरोपियों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया.

चिरमिरी में जीरो पर मामला दर्ज, केस कोरबा ट्रांसफर

ट्रक चालक की शिकायत पर चिरमिरी के पोड़ी में शून्य में मामला दर्ज किया गया है. पोड़ी थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे ने बताया कि ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र देवांगन ने लिखित शिकायत दी है कि वह विकास कुमार शर्मा का ट्रक लेकर गया था. इस दौरान ट्रक की स्टेपनी कहीं मिसिंग हो गई. इस बात पर विकासकुमार शर्मा ने ट्रक चालक पर चोरी का आरोप लगाकर कोरबा ले गए, वहां उसके साथ कोरबा बस स्टैंड के पास ले जाकर गाली गलौज औऱ जान से मारने की धमकी दी गई. पीड़ित ने अपने साथ कपड़े उतारकर मारपीट का भी आरोप लगाया है.

घटनास्थल कोरबा का है, इसलिए जीरो पर अपराध दर्ज किया गया है. कई धाराएं लगाई गई है. केस डायरी कोरबा के संबंधित थाने को भेजी जा रही है. आगे की कार्रवाई कोरबा की संबंधित पुलिस करेगी -ओमप्रकाश दुबे, थाना प्रभारी, पोड़ी

इस घटना ने कानून व्यवस्था और मानवता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक ट्रक चालक के साथ कथित रूप से की गई बर्बरता को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है.