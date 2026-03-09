ETV Bharat / state

एमसीबी एसपी रत्ना सिंह का एक्शन, सड़क पर उतरीं, बिना नंबर प्लेट वाहनों की हुई चालानी कार्रवाई

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की एसपी रत्ना सिंह ने विशेष ट्रैफिक अभियान चलाया. उनकी इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया.

Traffic drive at MCB
एमसीबी में ट्रैफिक अभियान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 10:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सोमवार को एमसीबी जिले की पुलिस कप्तान रत्ना सिंह एक्शन में नजर आईं. उन्होंने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान एसपी रत्ना सिंह स्वयं दल-बल के साथ सड़कों पर उतरीं और शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच की. अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट चल रहे वाहनों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की गई.

कई लोगों के चालान काटे गए

पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और मुख्य मार्गों पर पुलिस टीम तैनात रही. जांच के दौरान कई दोपहिया और चारपहिया वाहनों को रोका गया और उनके दस्तावेजों की जांच की गई. जिन वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगी थी या वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया

एमसीबी एसपी का एक्शन (ETV BHARAT)

लोगों को ट्रैफिक नियम की दी गई जानकारी

अभियान के दौरान पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि वाहन चालकों और दुकानदारों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए समझाइश भी दी. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगवाएं, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें.इस दौरान पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक, कोतवाली प्रभारी दीपेश सैनी तथा झगराखांड थाना प्रभारी रामनयन गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे.

शहर में ट्रैफिक समस्या लंबे समय से बनी हुई है और कई लोग बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं, जिससे कानून व्यवस्था के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा समय-समय पर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं- रत्ना सिंह, एसपी, एमसीबी

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई- एसपी रत्ना सिंह

एमसीबी एसपी रत्ना सिंह ने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. जहां-जहां से शिकायत या सूचना मिल रही है, वहां पुलिस टीम भेजकर चेकिंग की जा रही है और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. साथ ही जिले के सभी थाना प्रभारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहे हैं.

धमतरी में ढोल नगाड़ों के साथ व्यापारी संघ पहुंचा नगर निगम, महापौर रामू रोहरा का किया अभिनंदन

नक्सल प्रभावित जिलों में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सीएम साय ने जताया आभार

TAGGED:

RATNA SINGH ACTION
MCB SPECIAL TRAFFIC CAMPAIGN
MANENDRAGARH NEWS
एमसीबी पुलिस
MCB SP RATNA SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.