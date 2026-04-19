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MCB जिले में पानी टैंकर और बाइक के बीच भीषण टक्कर, युवक की मौत, सिर फटने से शिनाख्त मुश्किल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय परसगढ़ी मार्ग पर एक तेज रफ्तार पानी का टैंकर सामने से आ रही बाइक से जा भिड़ा. टक्कर के बाद बाइक सवार युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, हादसे में मृतक का सिर फट जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है. आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से पूछताछ की जा रही है तथा युवक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं.

एमसीबी: जिले के सिटी कोतवाली थाना इलाके में रविवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. हादसा परसगढ़ी गांव में हुआ, यहां तेज रफ्तार पानी के टैंकर और बाइक के बीच आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. हादसा इतना भयावह था कि मृतक का सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है.

सड़क हादसे के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो थाने पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टैंकर चालक फरार

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश तेज कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल पानी का टैंकर डी.वी. ग्रुप का है, जो मनेन्द्रगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के कार्य में लगा हुआ था. इस जानकारी के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया है.

पूर्व विधायक थाने पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरो सिटी कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मामले की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने मृतक की जल्द पहचान कर उसके परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार टैंकर चालक की तलाश जारी है. मृतक की पहचान होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.