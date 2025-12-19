मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हितग्राहियों को नहीं मिल रहा राशन, गांव में 315 हितग्राही
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत मोहनटोला के ग्रामीण राशन नहीं मिलने से परेशान है.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनटोला के ग्रामीण राशन के लिए परेशान है. गांव में 315 कार्डधारी है. जिन्हें अगस्त महीने का राशन नहीं मिला है. ग्रामीणों ने SDM कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और राशन दुकान संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
कार्ड में इंट्री लेकिन नहीं मिला राशन
ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान संचालक ने गलत जानकारी देकर उन्हें गुमराह किया है. कार्ड में वितरण दर्ज होने के बावजूद राशन नहीं दिया गया है. मोहनटोला ग्राम पंचायत में कुल 315 राशन कार्ड हितग्राही हैं, जिनमें से 70 कार्डधारियों को अगस्त माह का चावल नहीं दिया गया जबकि चना और शक्कर किसी को भी नहीं मिला है.
ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान संचालक ने बताया था कि अगस्त का राशन अभी नहीं आया है लेकिन कार्ड में वितरण दर्ज कर लिया गया है. ग्रामीणों ने इसे धोखाधड़ी मानते हुए तत्काल जांच और दोषी पर कार्रवाई की मांग की है.
अगस्त माह का चावल 70 लोगों को नहीं मिला. 315 कार्डधारियों को चना और शक्कर नहीं मिला है. सरपंच और सचिव को इसके बारे में बताया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ -राजबहोर सिंह, हितग्राही
जब सोसायटी जाते हैं तो समस्या हल करने का आश्वासन देते हैं लेकिन 3 महीने गुजर गए. हम बार बार घूमकर परेशान हो गए- जगतपाल, हितग्राही
सरपंच सोसायटी चला रहे थे. हम अक्टूबर से चला रहे हैं. जिन जिनको राशन नहीं मिला उसके बारे में पुराने सरपंच जानते होंगे. -कमलेश कुमार सिंह, उपसरपंच
पूर्व महिला सरपंच पति ने कहा, "हमारा कमीशन नहीं मिला, इसलिए हमने राशन नहीं दिया. हितग्राहियों से फिंगरप्रिंट ले लिए थे."
खाद्य निरीक्षक अधिकारी ने दिया जांच का आश्वासन
ग्रामपंचायत मोहन टोला में 70 ग्रामीणों को चावल और 315 हितग्राहियों को शक्कर और चना नहीं पर मिलने खाद्य निरीक्षक अधिकारी प्रवीण मिश्रा ने गांव जाकर वितरण पंजी और राशनकार्ड चेक कर मिलान करने की बात कही. उन्होंने मामले की बारीकी से निरीक्षण करने और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात कही.