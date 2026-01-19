ETV Bharat / state

एमसीबी प्रेस क्लब चुनाव, रंजीत सिंह दोबारा बने अध्यक्ष, पत्रकार कॉलोनी बनाने की मांग

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला प्रेस क्लब एमसीबी के द्वितीय कार्यकाल के लिए रविवार को चुनाव हुए. पत्रकार भवन चैनपुर में पदाधिकारियों का निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हुआ. निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी श्रीकांत शुक्ल, रमन सिंह एवं सतीश गुप्ता के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कराई गई.

अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित

निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नाम निर्देशन पत्रों की वापसी के बाद अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद पर एकल नामांकन होने और किसी प्रकार की आपत्ति न आने के कारण रंजीत सिंह को अध्यक्ष और अरुण श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. कोषाध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने प्रेस क्लब के सभी सदस्यों का आभार जताया और पत्रकारों के लिए काम करने का दावा किया.

एमसीबी प्रेस क्लब चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रेस क्लब के सदस्यों ने जो विश्वास हम पर जताया है, उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा. संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी- अरुण श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि हर शहर में पत्रकारों के लिए कॉलोनी बनती है, जमीन आवंटन होता है. उसी तरह हमारे शहर में भी पत्रकारों के लिए जमीन आवंटन होना चाहिए और पत्रकार कॉलोनी बननी चाहिए.

यह जीत पूरे प्रेस क्लब की जीत है. हम सब मिलकर पत्रकारों के हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए शासन–प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे- रंजीत सिंह, अध्यक्ष

उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव पद के लिए मतदान

एमसीबी प्रेस क्लब के कुल 63 सदस्यों में से तीन चुनाव अधिकारियों को छोड़कर 59 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया. चुनाव अधिकारियों की सहमति से अस्वस्थता एवं बाहर होने के कारण 3 सदस्यों को डाक मत की सुविधा दी गई, जबकि 56 सदस्यों ने प्रत्यक्ष मतदान किया.केवल एक सदस्य की अनुपस्थिति रही. इस प्रकार लगभग शत-प्रतिशत मतदान के साथ चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर प्रेस क्लब चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)

मतगणना के बाद घोषित हुए परिणाम