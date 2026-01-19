एमसीबी प्रेस क्लब चुनाव, रंजीत सिंह दोबारा बने अध्यक्ष, पत्रकार कॉलोनी बनाने की मांग
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर प्रेस क्लब के लिए शत प्रतिशत वोटिंग से कार्यकारिणी चुनी गई. सदस्यों ने पत्रकारों के हितों में काम करने का आश्वासन दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 19, 2026 at 7:50 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 7:56 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला प्रेस क्लब एमसीबी के द्वितीय कार्यकाल के लिए रविवार को चुनाव हुए. पत्रकार भवन चैनपुर में पदाधिकारियों का निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हुआ. निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी श्रीकांत शुक्ल, रमन सिंह एवं सतीश गुप्ता के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कराई गई.
अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित
निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नाम निर्देशन पत्रों की वापसी के बाद अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद पर एकल नामांकन होने और किसी प्रकार की आपत्ति न आने के कारण रंजीत सिंह को अध्यक्ष और अरुण श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. कोषाध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने प्रेस क्लब के सभी सदस्यों का आभार जताया और पत्रकारों के लिए काम करने का दावा किया.
प्रेस क्लब के सदस्यों ने जो विश्वास हम पर जताया है, उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा. संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी- अरुण श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि हर शहर में पत्रकारों के लिए कॉलोनी बनती है, जमीन आवंटन होता है. उसी तरह हमारे शहर में भी पत्रकारों के लिए जमीन आवंटन होना चाहिए और पत्रकार कॉलोनी बननी चाहिए.
यह जीत पूरे प्रेस क्लब की जीत है. हम सब मिलकर पत्रकारों के हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए शासन–प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे- रंजीत सिंह, अध्यक्ष
उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव पद के लिए मतदान
एमसीबी प्रेस क्लब के कुल 63 सदस्यों में से तीन चुनाव अधिकारियों को छोड़कर 59 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया. चुनाव अधिकारियों की सहमति से अस्वस्थता एवं बाहर होने के कारण 3 सदस्यों को डाक मत की सुविधा दी गई, जबकि 56 सदस्यों ने प्रत्यक्ष मतदान किया.केवल एक सदस्य की अनुपस्थिति रही. इस प्रकार लगभग शत-प्रतिशत मतदान के साथ चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई.
मतगणना के बाद घोषित हुए परिणाम
मतदान के बाद चुनाव अधिकारी श्रीकांत शुक्ल, रमन सिंह एवं सतीश गुप्ता की उपस्थिति में और विधिक सलाहकार अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी और सूरजभान सिंह के सहयोग से मतगणना शुरू की गई.
सचिव पद की मतगणना
सुनील शर्मा — 26 मत
गुरदीप अरोरा — 33 मत
गुरदीप अरोरा सचिव पद पर निर्वाचित घोषित किए गए
उपाध्यक्ष पद के लिए 5 अभ्यर्थी मैदान में रहे
एबी सिद्दीकी — 4 मत
अविनाश चंद — 8 मत
महेश साहू — 6 मत
सुजीत शाह — 11 मत
धीरेंद्र विश्वकर्मा — 30 मत
अधिकतम मत प्राप्त करने पर धीरेंद्र विश्वकर्मा उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए.
संयुक्त सचिव पद के लिए 4 प्रत्याशी
नियाज अली — 3 मत
राहुल वल्लभ द्विवेदी — 11 मत
नसरीन अशरफी — 15 मत
सुरेश मिनोचा — 30 मत
सुरेश मिनोचा संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित घोषित किए गए
प्रबंध कार्यकारिणी के 5 सदस्य निर्विरोध चुने गए
प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य के पांच पदों पर एकल नाम होने के कारण रामप्रसाद गुप्ता, राजीव वर्मा, प्रवीण निशी, राजेश सिन्हा एवं श्रीराम बरनवाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया.
निर्वाचन प्रमाण-पत्र वितरण, अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं
सभी निर्वाचित पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा चुनाव अधिकारियों एवं विधिक सलाहकारों ने की. सभी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिए गए. चुनाव अधिकारियों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए प्रेस क्लब के सतत विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया.