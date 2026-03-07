ETV Bharat / state

एमसीबी के कटघोडी स्थित प्री-मैट्रिक छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, निर्माण और गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में

संबंधित विभाग ने कहा कि जल्द मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा. छात्रों की दिक्कतें भी खत्म होंगी.

MCB pre matric hostel
निर्माण और गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 7, 2026 at 7:02 PM IST

एमसीबी: अनुसूचित जिला कोरिया के कटघोडी आदिवासी बालक प्री-मैट्रिक छात्रावास की बदहाल हालत से बच्चे परेशान हैं. 1 करोड़ 74 लाख की लागत से निर्मित इस छात्रावास भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है, कि यहां रहने वाले आदिवासी छात्रों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. भवन के निर्माण के कुछ ही समय बाद इसकी छत और दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जर्जर छात्रावास में रहने को मजबूर बच्चे

छात्रावास के कमरों की स्थिति भी काफी जर्जर है. कई कमरों में लगे बिजली के स्विच बोर्ड टूटे हुए हैं और तार बाहर लटके हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं. इसके बावजूद अब तक मरम्मत या सुधार की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है. सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को बाथरूम और स्नान की सुविधा को लेकर झेलनी पड़ रही है. छात्रावास का बाथरूम पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसके कारण छात्र पूरे साल छात्रावास परिसर के बाहर एक पाइप के सहारे खुले में नहाने और कपड़े धोने को मजबूर हैं. इससे न केवल उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, बल्कि उनकी गरिमा और स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

निर्माण और गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में (ETV Bharat)

सालों से यहां पर ये दिक्कत हम लोग झेल रहे हैं. बाथरूम और क्लासरूम की हालत सबके सामने है. हम बड़ी मुसीबत का सामना कर यहां रह रहे हैं: मोहित, छात्र

बाथरूम की हालत काफी जर्जर है. हम बाहर नहाने के लिए मजबूर हैं. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुधारा जाए: सुरेश सिंह, छात्र

हॉस्टल में गेट तक की सुविधा नहीं

हॉस्टल के भीतर जाने का जो मेन रास्ता है वहां पर गेट तक नहीं है, जिससे सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता बनी हुई है. रात के समय परिसर में कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है, जिससे छात्र असुरक्षित महसूस करते हैं. करोड़ों की लागत से तैयार किए गए इस भवन में जब मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं हैं, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर निर्माण कार्य में गुणवत्ता की निगरानी किसने की और जिम्मेदारी किसकी है.


शिकायत प्राप्त हुई है. हमने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है. जैसे ही प्रस्ताव पास होता है हम मरम्मत का काम शुरू करवा देंगे: उषा लकड़ा, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, कोरिया

जल्द होगा मरम्मत का काम-विभाग

इस पूरे मामले की जानकारी सामने आने के बाद आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी अब व्यवस्था सुधारने और आवश्यक मरम्मत कराने की बात कह रहे हैं. हालांकि छात्रों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य की सही निगरानी की गई होती, तो आज आदिवासी छात्रों को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता.

