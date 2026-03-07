ETV Bharat / state

एमसीबी के कटघोडी स्थित प्री-मैट्रिक छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, निर्माण और गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में

एमसीबी: अनुसूचित जिला कोरिया के कटघोडी आदिवासी बालक प्री-मैट्रिक छात्रावास की बदहाल हालत से बच्चे परेशान हैं. 1 करोड़ 74 लाख की लागत से निर्मित इस छात्रावास भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है, कि यहां रहने वाले आदिवासी छात्रों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. भवन के निर्माण के कुछ ही समय बाद इसकी छत और दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जर्जर छात्रावास में रहने को मजबूर बच्चे

छात्रावास के कमरों की स्थिति भी काफी जर्जर है. कई कमरों में लगे बिजली के स्विच बोर्ड टूटे हुए हैं और तार बाहर लटके हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं. इसके बावजूद अब तक मरम्मत या सुधार की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है. सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को बाथरूम और स्नान की सुविधा को लेकर झेलनी पड़ रही है. छात्रावास का बाथरूम पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसके कारण छात्र पूरे साल छात्रावास परिसर के बाहर एक पाइप के सहारे खुले में नहाने और कपड़े धोने को मजबूर हैं. इससे न केवल उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, बल्कि उनकी गरिमा और स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.