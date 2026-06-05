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कार के जरिए ड्रग्स तस्करी, एमसीबी में 565 किलो गांजा बरामद, तस्करों की तलाश तेज

एमसीबी जिले में ओडिशा नंबर की दो कार से 565 किलो गांजा बरामद हुआ है. पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है

Police action against drug smugglers in MCB
एमसीबी में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सरगुजा संभाग के एमसीबी में नशे के कारोबार पर पुलिस ने रोक लगाने का काम किया है. नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को सफलता हाथ लगी है. यहां के उजियारपुर क्षेत्र में लावारिस हालत में खड़ी दो ओड़िशा नंबर की कारों से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. पुलिस ने दोनों वाहनों से कुल 565 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 60 लाख रुपये बताई जा रही है.

खुफिया सूचना पर एमसीबी पुलिस का एक्शन

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि उजियारपुर इलाके में दो संदिग्ध कारें काफी समय से लावारिस हालत में खड़ी हैं. सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों वाहनों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान कारों के भीतर बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था.

एमसीबी में गांजे की तस्करी (ETV BHARAT)

पहली कार से 305 किलोग्राम तथा दूसरी कार से 260 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. इस प्रकार दोनों वाहनों से कुल 565 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया है. बरामद गांजा की मात्रा को देखते हुए यह जिले की बड़ी नशा तस्करी की घटनाओं में से एक मानी जा रही है- दीपिका मिंज,सीएसपी चिरमिरी

MCB Police Investigation
एमसीबी पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

ओडिशा नंबर की है कार

जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों कारों के रजिस्ट्रेशन नंबर ओड़िशा राज्य के हैं. तस्कर पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही गाड़ियों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए, जिसके कारण फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.पोड़ी थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तस्करों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस को आशंका है कि गांजा की यह खेप ओड़िशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते अन्य राज्यों में सप्लाई की जानी थी. उससे पहले पुलिस के डर से आरोपियों ने गांजे की खेप को यहीं पर छोड़ दिया.

दोनों वाहन ओड़िशा राज्य में पंजीकृत हैं. वाहन चालकों एवं तस्करों की पहचान के लिए जांच की जा रही है. इस केस में कानूनी कार्रवाई की जा रही है- दीपिका मिंज,सीएसपी, चिरमिरी

Cannabis worth lakhs seized in MCB
एमसीबी में लाखों का गांजा जब्त (ETV BHARAT)

पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस केस में हर पहलू से जांच की जा रही है. जल्द ही गांजा तस्करी से जुड़े लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी रहेगा.

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