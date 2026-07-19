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कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन और स्नेक रेस्क्यू में ट्रेंड हुई एमसीबी पुलिस

पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस बल को आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करना था. कार्यक्रम की शुरुआत रक्षित केंद्र में आयोजित जनरल परेड के निरीक्षण के बाद हुई. इसके बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों को दो महत्वपूर्ण विषयों, पहला सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) और दूसरा सर्प बचाव (स्नेक रेस्क्यू) का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया.

एमसीबी: दुर्घटना या आपदा के वक्त सबसे जरुरी चीज होती है, समय पर इलाज और जीवन रक्षक सीपीआर का मिलना. सामान्य इंसान भी अगर सीपीआर देने की तकनीक सीख ले तो मरीज की जान को बचा सकता है. इसी उद्देश्य को लेकर मनेन्द्रगढ़ जिला पुलिस द्वारा शनिवार को पुलिस ग्राउंड आमाखेरवा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

ट्रेनिंग सेशन के पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के डॉ. जयंत यादव एवं उनकी टीम ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को सीपीआर की वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक तकनीकों से जुड़ी ट्रेनिंग दी. इस दौरान बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति की अचानक हृदय गति या सांस रुक जाए तो शुरुआती कुछ मिनट बेहद अहम होते हैं. मरीज को अगर सही समय पर सीपीआर मिल गया तो उसकी जान बच सकती है.

इस मौके पर एक्सपर्ट्स ने डमी मॉडल के माध्यम से सीपीआर की पूरी प्रक्रिया को बताया. इसके बाद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वयं अभ्यास कर तकनीक को सीखा और आपातकालीन परिस्थितियों में उसके उपयोग की जानकारी हासिल की.

प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि पुलिस बल को व्यवहारिक रूप से सक्षम बनाना है ताकि वे सेवा, सुरक्षा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर सकें: रत्ना सिंह, एसपी

ये ट्रेनिंग न केवल पुलिस बल की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, बल्कि आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम बना. इससे भविष्य में आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है: डॉ. जयंत यादव, स्वास्थ्य विभाग





सर्प दिखे तो घबराएं नहीं, विशेषज्ञों को दें सूचना

ट्रेनिंग सेशन के दूसरे चरण में ऑल इंडिया वाइल्डलाइफ रेस्क्यूवर्स ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद कुमार पाण्डेय और उनकी स्नेक सेवर टीम ने पुलिस जवानों को विषैले और विषहीन सर्पों की पहचान, उनके व्यवहार तथा सुरक्षित रेस्क्यू की तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी. टीम ने बताया कि बरसात में सांपों का रिहायशी क्षेत्रों में निकलना सामान्य बात है. ऐसे समय में घबराने या स्वयं सर्प पकड़ने का प्रयास करने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाकर विशेषज्ञों को सूचना देना ही सबसे सुरक्षित उपाय है.

प्रशिक्षण के दौरान स्नेक सेवर टीम ने विभिन्न प्रकार के सर्पों के सुरक्षित रेस्क्यू का लाइव प्रदर्शन भी किया. एसपी रत्ना सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी अक्सर दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन घटनाओं में सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचते हैं. ऐसे में यदि उन्हें सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीकों और सर्पों से सुरक्षित बचाव की जानकारी होगी तो वे समय रहते आमजन की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे.

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