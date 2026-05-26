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वायरल मारपीट मामले में एमसीबी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दोनों पक्षों पर FIR दर्ज

एमसीबी जिले के बहरासी गांव में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जनकपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 9:27 AM IST

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एमसीबी: भरतपुर विकासखंड अंतर्गत बहरासी गांव में युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. जनकपुर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

रमदहा वॉटरफॉल में युवकों के दो गुटों के बीच विवाद

जानकारी के अनुसार घटना बहरासी गांव स्थित दाना पानी होटल के सामने की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अनूकपुर क्षेत्र से आए कुछ युवक रमदहा वॉटरफॉल घूमने पहुंचे थे. उसी दौरान स्थानीय युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल

मामले को लेकर जनकपुर थाना प्रभारी कमलेश देवांगन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि अनूपपुर से आए युवकों और जनकपुर-भरतपुर क्षेत्र के कुछ स्थानीय युवकों के बीच पहले वॉटरफॉल क्षेत्र में विवाद हुआ था. बाद में बहरासी में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जहां मारपीट की घटना हुई.

दोनों पक्षों पर FIR

थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद जनकपुर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. साथ ही मामले में अलग से वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

पुलिस की लोगों से अपील

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया गया है और सभी संबंधित लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सूचना दें.

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मारपीट का वीडियो वायरल
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