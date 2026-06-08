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एमसीबी में अवैध महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार

चिरमिरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिलेभर में अवैध शराब, गांजा और अन्य मादक पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान थाना चिरमिरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आमानाला गोदरीपारा निवासी अंकित कुमार उर्फ शन्नी अपने घर में बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब संग्रहित कर उसकी बिक्री कर रहा है.

एमसीबी: अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिरमिरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने अवैध महुआ शराब के कारोबार में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 49 लीटर महुआ शराब बरामद किया है.

एमसीबी पुलिस ने अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

49 पाउच महुआ शराब बरामद

सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और तत्काल आरोपी के घर पर दबिश दी गई. पुलिस टीम द्वारा आरोपी के घर की तलाशी लेने पर आंगन में रखी दो बोरियों से कुल 49 पाउच महुआ शराब बरामद की गई. हर पाउच में लगभग एक लीटर शराब भरी हुई थीय इस प्रकार कुल 49 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई.

आरोपी के घर के आंगन में दो प्लास्टिक की बोरी में 49 लीटर शराब मिला. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. शराब कहां से लाई गई थी, कहां बनाई गई थी इसके बारे में पूछताछ की जा रहा है- विजय सिंह, थाना प्रभारी चिरमिरी

आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने मौके पर ही शराब को जब्त कर लिया तथा आरोपी अंकित कुमार उर्फ शन्नी (26 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया.गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है. आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

महुआ शराब के साथ आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

अवैध कारोबारियों पर जारी रहेगा अभियान

थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि जिले में अवैध शराब और अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस की प्राथमिकता युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसी कार्रवाइयां आगे भी लगातार जारी रहेंगी.

चिरमिरी पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनता से सहयोग की अपील

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भी प्रकार के अवैध शराब निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें.सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

