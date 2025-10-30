ETV Bharat / state

सड़क पर कार खड़ी कर काटा जन्मदिन का केक, जश्न मनाने वाले 7 लोग गिरफ्तार

सड़क पर बर्थ डे मनाने वाले 7 गिरफ्तार: पकड़े गए लोगों में संग्राम गुप्ता, प्रकाश सिंह कुशवाहा, नियाज खान, सद्दाम अहमद, माखनलाल, राहुल विश्वकर्मा और कुनाल साहू शामिल हैं. पकड़े गए सभी लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर बीच सड़क पर बर्थ डे मनाया और आतिबाजी की. पुलिस ने माना कि ये नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है और यातायात नियमों की अवहेलना है. इससे दूसरों की जान को खतरा हो सकता है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर लिया है. जब्त की गई कार के बोनट पर ही आरोपियों ने बर्थ डे केक काटा था.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वायरल वीडियो में 7 लोग बीच सड़क पर कार खड़ी कर जश्नन मनाते नजर आए. जश्न में शामिल लोगों ने सड़क जाम कर कार की बोनट पर केक काटा और सड़क पर जमकर आतिशबाजी की. जश्न में शामिल लोगों ने बर्ड डे सेलिब्रेशन का वीडियो भी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो शेयर होते ही इसपर पुलिस की नजर पड़ी. पुलिस ने इसे नियमों के खिलाफ माना और कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया.

इस तरह से बीच सड़क पर जन्मदिन मनाना और आतिशबाजी करना कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है. इस तरह की हरकत से दूसरों की जान भी मुश्किल में पड़ सकती है. सड़क यातायात के लिए है न कि जश्न मनाने कि लिए. हमने कार्रवाई करते हुए कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने जिस कार का इस्तेमाल जश्न के दौरान किया था उसे भी जब्त कर लिया गया है. जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. पुलिस की सख्त चेतावनी है कि इस तरह से जो भी नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे: विजय सिंह, थाना प्रभारी, खड़गवां





वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन: दरअसल, 28 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक सफेद रंग की कार के बोनट पर केक काटकर और आतिशबाजी कर जन्मदिन मनाते नजर आए. यह घटना दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को रात्रि करीब 8:00 बजे अटल चौक खड़गवा बिलासपुर चिरमिरी स्टेट हाइवे की थी.



पुलिस अधीक्षक ने दिए कार्रवाई के निर्देश: नियमों को ताक पर रखकर जश्न मनाने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक एमसीबी रत्ना सिंह के दिशा निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक दीपिका मिंज के निर्देशन में कार्रवाई शुरू की गई. थाना प्रभारी विजय सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संग्राम गुप्ता के विरुद्ध अपराध क्रमांक 223/25 धारा 288, 285, 190 बी.एन.एस. और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 117, 122 के तहत मामला दर्ज किया. विवेचना के दौरान आरोपी संग्राम गुप्ता को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ की गई. आरोपी ने अपने साथियों के साथ जन्मदिन मनाने की बात स्वीकार की. इसके बाद आरोपी संग्राम गुप्ता और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों की होगी अदालत में पेशी: खड़गवा पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सार्वजनिक स्थान पर आतिशबाजी और पटाखा फोड़कर जन्मदिन मनाया, जो कि कानून का उल्लंघन है. इसके अलावा, उन्होंने कार के बोनट पर केक काटकर जन्मदिन मनाया, जो कि यातायात नियमों का उल्लंघन है. अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है. आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें सजा भी हो सकती है. इसके अलावा, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों ने कोई अन्य अपराध तो नहीं किया है.