ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ के सोनवाही जंगल में मवेशियों की तस्करी, चार मवेशी तस्कर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सोनवाही में चार मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं.

MCB Police Action On Cattle Smugglers
एमसीबी पुलिस का मवेशी तस्करों पर एक्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 19, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में मवेशी तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है. सरगुजा संभाग के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले (एमसीबी) में रविवार को मवेशी तस्करों पर एक्शन हुआ है. एमसीबी पुलिस ने चार मवेशी तस्करों को अरेस्ट किया है. ये सभी कुल सात भैंसों को सोनवाही के जंगल से एमपी की ओर लेकर जा रहे थे.

मवेशियों को गौशाला भेजा गया: सभी मवेशियों को पुलिस ने जब्त कर लिया और चारों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. सातों मवेशियों का रेस्क्यू कर गौशाला भेजा गया है. एमसीबी पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

Cattle Smuggling
मवेशियों की तस्करी (ETV BHARAT)

नाइट पेट्रोलिंग के दौरान हुआ मवेशी तस्करी का खुलासा: एमसीबी पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक सोनवाही इलाके में थाना प्रभारी जगदेव कुशवाहा और एएसआई चित्रबहोर यादव पेट्रोलिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें कुछ लोग मवेशियों को ले जाते हुए संदिग्ध अवस्था में दिखे. रोककर पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसके बाद और पूछताछ की गई तो पता चला कि चार लोग सात मवेशियों को एमपी लेकर जा रहे हैं. उसके बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपियों के बारे में जानकारी: कुल चार मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें तीन आरोपी एमपी के रहने वाले हैं और एक आरोपी एमसीबी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है. आरोपियों की पहचान बृजेंद्र सिंह कोटाडोल निवासी एमसीबी के रूप में हुई है. इसके अलावा रामसुहावन जायसवाल, सिंगरौली एमपी का रहने वाला है. रमेश कुमार यादव और इंद्रजीत यादव, सीधी, एमपी के रहने वाले हैं.

क्षेत्र में लगातार मवेशियों की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम को गश्त के लिए भेजा गया था. इसी दौरान यह कार्रवाई की गई. सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध पशु तस्करी को रोका जा सके- जगदेव कुशवाहा , थाना प्रभारी, सोनवाही

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज: गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एमसीबी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि इस तरह के संदिग्ध लोगों और अवैध तस्करी करने वालों को अगर देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा है.

कोंडागांव में इनामी नक्सली का सरेंडर, पिलसाय कश्यप कई बड़ी घटनाओं में था शामिल

धनतेरस के दिन कपड़ा कारोबारी के बेटे की सड़क हादसे में मौत, तीन दोस्त गंभीर, रांची रेफर, एंबुलेंस लेट से आने पर हंगामा

धनतेरस पर दंतेवाड़ा पुलिस का गिफ्ट, 107 लोगों को 22 लाख का मोबाइल लौटाया गया

TAGGED:

CATTLE SMUGGLER IN SONWAHI
SONWAHI FOREST OF MANENDRAGARH
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर न्यूज
छत्तीसगढ़ में मवेशी तस्करी
MCB POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.