ओवरलोड रेत परिवहन पर एमसीबी पुलिस का एक्शन, लगा लाखों का जुर्माना
मनेंद्रगढ़ पुलिस ने ओवरलेड रेत परिवहन पर एक्शन लिया है. दो ट्रक चालकों पर कार्रवाई हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 2, 2026 at 10:38 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को एमसीबी की जनकपुर पुलिस ने दो हाईवा ड्राइवरों पर सख्त एक्शन लिया है. दोनों के खिलाफ लाखों रुपये का जुर्माना लगा दिया है. दो हाईवा ट्रकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.
पुलिस जांच में नियमों के उल्लंघन का खुलासा
पुलिस द्वारा जांच के दौरान हाईवा ट्रक क्रमांक MP18H-5433 एवं UP164TA-6023 में रेत लोड पाया गया. जब दोनों वाहनों का नियमानुसार तौल कराया गया, तो दोनों ही ट्रकों में निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में रेत भरी हुई मिली. जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों वाहन ओवरलोड होकर सड़कों पर दौड़ रहे थे, जो न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा माना जाता है.
पुलिस ने तुरंत की बड़ी कार्रवाई
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/194(1) के तहत चालानी कार्रवाई की.वाहन चालक रामसिया यादव पर 70 हजार 880 रुपये की चालानी कार्रवाई हुई. जबकि दूसरे वाहन चालक रंगलाल साहू पर 78 हजार 880 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई. इस तरह दोनों वाहनों पर कुल 1 लाख 49 हजार 760 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई.
ओवरलोड वाहन सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं. इससे सड़कें भी जल्दी खराब होती हैं और आम लोगों की जान को खतरा बना रहता है. ऐसे में ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है- कमलेश देवांगन , पुलिस अधिकारी
स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए ताकि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.