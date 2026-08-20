ETV Bharat / state

सामूहिक अनाचार केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, चिरमिरी पुलिस कर रही पूछताछ

वारदात के बाद से पुलिस पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था. पुलिस लगातार टीमें बनाकर आरोपियों की पतासाजी कर उनको दबोचने की कोशिशों में जुटी थी. इसी बीच पुलिस को खबर मिली की घटना में शामिल 2 आरोपी एक बस्ती में छिपकर बैठे हैं. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों को मौके से दबोच लिया.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सामूहिक अनाचार केस में चिरमिरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर टीम ने दबिश देकर पकड़ा. बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोग महिला के पहले से परिचित रहे हैं.

सामूहिक अनाचार केस में 2 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

सामूहिक अनाचार केस में पकड़े गए 2 आरोपी

पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही घटनाक्रम से जुड़े सभी साक्ष्य जुटा लेगी. चिरमिरी पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद से दोनों आरोपी लगातार अपने छिपने का ठिकान बदल रहे थे. आरोपियों के लगातार ठिकाने बदलने से पुलिस को उनतक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था.



वारदात के बारे में पुलिस को 18 अगस्त को पता चला. लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने हमें तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए. जिसके बाद हमने टीमें बनाकर दबिश देने की कार्रवाई शुरू की. अपराधी बार-बार अपना ठिकाना बदल रहे थे, जिससे उनतक पहुंचने में हमें दिक्कत आ रही थी. लेकिन सटीक जानकारी मिलने के बाद हमने उनको पकड़ लिया: वासुदेव परगनिहा, थाना प्रभारी, चिरमिरी

परिचित और दूर का रिश्तेदार निकला आरोपी

थाना प्रभारी वासुदेव परगनिहा ने बताया कि सबूतों के आधार पर हमने अपने मुखबिरों को काम पर लगा दिया. जैसे ही हमें खबर मिली की फरार दोनों बदमाश एक ही जगह पर छिपे हुए है, जिसपर हमने टीम बनाकर मौके पर दबिश दी. मुखबिर की सूचना सही निकली और दोनों को हमने पकड़ लिया. पूछताछ के बाद बाकी की बातें साफ होंगी. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोग महिला के पहचान वाले और रिश्तेदार निकले हैं.