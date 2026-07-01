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एमसीबी का लाहिड़ी कॉलेज हुआ जर्जर, नए सत्र से पहले भवन मरम्मत की मांग तेज

कई कक्षाओं में छतों से प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों में दरारें हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान का भरोसा दे रहे हैं.

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एमसीबी का लाहिड़ी कॉलेज हुआ जर्जर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 1, 2026 at 10:47 AM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चिरमिरी के ऐतिहासिक शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नया शैक्षणिक सत्र 17 जुलाई से शुरू होने वाला है. नए सत्र के शूरू होने से पहले एक बार फिर भवन के मरम्मत की मांग तेज हो गई है. दरअसल, जर्जर भवन के चलते हमेशा हादसों का डर बना रहता है. छात्रों का कहना है कि कई क्लासों में छतों के प्लास्टर टूट टूटकर गिरते हैं. जबकि दीवारों में भी दरारें है.

कॉलेज में करीब एक हजार छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं. कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान, कंप्यूटर सहित स्नातकोत्तर के तीन विषयों और पीजीडीसीए की कक्षाएं संचालित होती हैं. आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में यहां पढ़ने पहुंचते हैं. ऐसे में भवन की खराब स्थिति ने छात्रों और प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है.

एमसीबी का लाहिड़ी कॉलेज हुआ जर्जर (ETV Bharat)


कला संकाय का भवन जर्जर, छत से गिर रहा प्लास्टर

कला संकाय की इमारत वर्ष 2005 में एसईसीएल के माध्यम से बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में यह भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है. दीवारों में कई जगह दरारें हैं और छत का प्लास्टर गिरने की स्थिति में है. बारिश के दौरान कक्षाओं और विभागों में पानी भरने की समस्या भी सामने आती रही है. जर्जर हालत के कारण पहले जहां कला संकाय में 13 कक्षाएं संचालित होती थी, वहीं अब केवल 5 कक्षाएं ही लग पा रही हैं. पिछले सत्र से भवन की स्थिति खराब होने के कारण कई हिस्सों को बंद रखना पड़ा है.



डेढ़ साल से मरम्मत का इंतजार

कॉलेज प्रबंधन द्वारा भवन की स्थिति को लेकर संबंधित विभागों को जानकारी दी गई थी. मरम्मत के लिए ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका. इसके बाद कॉलेज प्रबंधन और विद्यार्थियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी समस्या के समाधान की मांग की. पिछले साल कला संकाय की कक्षाएं बरामदे में संचालित करनी पड़ी थी. वर्तमान में जगह की कमी के कारण कुछ कक्षाएं दूसरे विभागों के भवनों में लगाई जा रही हैं. कॉमर्स की कक्षाएं आर्ट्स भवन में और कुछ कक्षाएं सीमित संसाधनों के बीच संचालित हो रही हैं.



जनभागीदारी अध्यक्ष ने जताई चिंता

जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष मनीष खटीक ने कहा कि कॉलेज भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है. उन्होंने बताया कि छत का प्लास्टर गिर रहा है और विद्यार्थियों व शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा कर सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए. वहीं,
सांसद प्रतिनिधि निखिल यादव ने बताया कि कॉलेज भवन की समस्या की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया था और मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.

उन्होंने बताया कि कॉलेज के एक भवन का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे भवन के लिए करीब 18 लाख की स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि कमिश्नर और कलेक्टर से चर्चा कर जल्द समाधान निकाला जाएगा.


कॉलेज के लिए बजट में करीब एक करोड़ 32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा. साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए भी राशि जारी की गई है: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री



ऐतिहासिक कॉलेज की बदहाली पर सवाल

लाहिड़ी कॉलेज की स्थापना वर्ष 1953 में दादू विभूतिभूषण लहरी ने क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी. यह कॉलेज अविभाजित मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ के प्रमुख महाविद्यालयों में शामिल रहा है.

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