MCB जिले में पत्रकार मिलन संवाद में स्वास्थ्य मंत्री ने गिनाईं उपलब्धियां, भविष्य की योजनाओं की दी जानकारी
एमसीबी जिले में पत्रकार मिलन संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से सीधा संवाद किया. कार्यक्रम को परिवार मिलन समारोह बताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 19, 2026 at 9:12 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नववर्ष 2026 के अवसर पर विधानसभा स्तरीय पत्रकार मिलन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसमें हिस्सा लिया. उन्होंने पत्रकारों के सवालों का विस्तार से जवाब दिया और जिले में हुए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी.
पत्रकार मिलन समारोह मेरे लिए परिवार का मिलन है. मेरी राजनीतिक यात्रा में पत्रकारों का हमेशा साथ रहा. मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं हैस मैं जनता और पार्टी के निर्देश के अनुसार काम करता हूं. - श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
मंत्री जायसवाल ने कहा कि जिला अस्पतालों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. रायपुर के मेकाहारा अस्पताल का उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि न्यायालय द्वारा उठाए गए कदम भी सुधार में मदद कर रहे हैं. प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है. फिजियोथेरेपी सेवाओं और मानसिक अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई गई है.
मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में नई शैक्षणिक संस्थाएं
मंत्री जायसवाल ने कहा कि मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है. मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज भी होगा. चिरमिरी में नर्सिंग कॉलेज को आईआईटी पैटर्न पर विकसित किया जाएगा. क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत भी हो चुकी है.
रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी
मंत्री आगे योजनाएं गिनाते हुए कहा कि रेलवे कार्यों के लिए बजट 241 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया गया. चिरमिरी–बिलासपुर रेल मार्ग को रायपुर तक बढ़ाने की योजना है. सड़क निर्माण में 100 से अधिक सड़कें 350 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही हैं. हसदेव नदी पर मेरा–उधनापुर पुल, पाराडोल पुल और खड़गवां जोड़ने वाली सड़क निर्माणाधीन है. चिरमिरी–खड़गवां शॉर्टकट रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है.
जल और स्वास्थ्य सुविधाएं
- चिरमिरी में 185 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना के लिए एनओसी प्रक्रिया जारी है.
- ग्रामीण क्षेत्रों की पुरानी नहरों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है.
- जिला अस्पताल चिरमिरी में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की डायलिसिस सेवा शुरू होगी.
- मेडिकल कॉलेज में एमआरआई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.