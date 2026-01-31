ETV Bharat / state

जनशिकायत पोर्टल खुद शिकायतों के घेरे में, लंबे समय से केस पेंडिंग, अधिकारी बदल गए लेकिन पोर्टल अपडेट नहीं

जनशिकायत पोर्टल खुद शिकायतों के घेरे में, लंबे समय से केस पेंडिंग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जनशिकायत पोर्टल की समस्याएं, अधिकारी बदल गए लेकिन पोर्टल अपडेट नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जनशिकायत पोर्टल आम लोगों को घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज कराने और त्वरित समाधान दिलाने के लिए बनाया गया था. लेकिन अब यह पोर्टल उपेक्षा और लापरवाही के चलते खुद शिकायतों के घेरे में आ गया है. MCB जिले की भी कुछ शिकायतें काफी समय से लंबित हैं. संबंधित विभाग न तो जांच कर रहे हैं और न ही शिकायतकर्ता से संपर्क किया जा रहा है.

मनेंद्रगढ़ के अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने स्कूल में धन दुरुपयोग और विभागीय गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद भी पोर्टल पर पुराने अधिकारी का नाम दिखाई दे रहा है, जबकि अब नया अधिकारी पद पर हैं.

जब अधिकारी का नाम और पद बदल चुका है, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जाए?”- अशोक श्रीवास्तव, शिकायतकर्ता

केवल शिक्षा विभाग नहीं, कई विभाग पीछे

सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि आबकारी, खनिज और अन्य विभागों का भी ऐसा ही हाल है, इन विभागों की शिकायतें भी लंबे समय से लंबित हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद केवल औपचारिक कार्रवाई दिखायी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई समाधान नहीं होता.

समय पर कार्रवाई हो

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शिकायत निवारण प्रणाली की नियमित समीक्षा नहीं होगी, तो यह पोर्टल केवल कागजी औपचारिकता बन जाएगा. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय हो और पारदर्शी मॉनिटरिंग हो. ये सुनिश्चित किए बिना पोर्टल की विश्वसनीयता नहीं बनी रह सकती.

जनशिकायत पोर्टल का उद्देश्य जनता को न्याय और त्वरित समाधान दिलाना है, लेकिन अब वही मंच उपेक्षा का शिकार बनता जा रहा है.