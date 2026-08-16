ETV Bharat / state

MCB में एकीकृत जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन, 18 करोड़ 75 लाख की लागत से 18 माह में तैयार होगा बहुमंजिला भवन

स्वतंत्रता दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया भूमिपूजन, कहा- प्रशासनिक अधोसंरचना को लगातार सशक्त किया जा रहा

integrated district office MCB
MCB में एकीकृत जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय चैनपुर में प्रशासनिक अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शनिवार को विधिवत पूजा-अर्चना कर एकीकृत जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन किया. करीब 18 करोड़ 75 लाख 58 हजार रुपये की लागत से बनने वाला यह बहुमंजिला एकीकृत जिला कार्यालय भवन 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

18 करोड़ 75 लाख की लागत से 18 माह में तैयार होगा बहुमंजिला भवन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक भवन में कई सरकारी दफ्तर होंगे

भवन के पूर्ण होने के बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खनिज, परिवहन सहित विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे. इससे आम नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय आएगा.

integrated district office MCB
स्वतंत्रता दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

4 साल पहले बना था जिला

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 15 अगस्त केवल देश की आजादी का पर्व ही नहीं, बल्कि एमसीबी जिले के लिए भी विशेष महत्व रखता है. चार वर्ष पहले इसी दिन एमसीबी जिले का गठन हुआ था. उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद जिले के विकास की मजबूत नींव रखी गई है और अब प्रशासनिक अधोसंरचना को लगातार सशक्त किया जा रहा है.

integrated district office MCB
एकीकृत जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला पंचायत भवन के लिए भी राशि स्वीकृत

मंत्री ने यह भी बताया कि जिला पंचायत भवन के निर्माण के लिए भी लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, पूर्व विधायक चंपा देवी पावले, जिला पंचायत सदस्य उजित नारायण सिंह, कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.

integrated district office MCB
जिला पंचायत भवन के लिए भी राशि स्वीकृत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह एमसीबी जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है. लगभग 18 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से आज एकीकृत जिला कार्यालय भवन का शुभारंभ किया गया है. यह भवन जिले के विकास की नई पहचान बनेगा. इसका स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहर से जुड़ा हुआ है, हाईवे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर और चिरमिरी-मनेंद्रगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित है.

नारायणपुर के 9 गांवों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न, आजादी के 80वें साल में अबूझमाड़ ने लिखी नई इबारत
एक शाम GPM के जवानों के नाम, सेवानिवृत्त सैनिकों के सम्मान में हुआ आयोजन
15 अगस्त 2026: सरगुजा संभाग के MCB जिले में शहीदों के सम्मान के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सूरजपुर-अंबिकापुर में भी आयोजन

TAGGED:

MCB INTEGRATED COLLECTORATE
MINISTER SHYAM BIHARI JAISWAL
जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन
MCB में एकीकृत जिला कार्यालय
INTEGRATED DISTRICT OFFICE MCB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.