मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कोयले की अवैध माइनिंग, वन विभाग ने लिया तगड़ा एक्शन

चिरमिरी में वन विभाग की टीम ने कोयला तस्करों पर कार्रवाई है. यहां बंद खदान में कोयले का उत्खनन किया जाता है.

Illegal coal mining in Chirmiri
चिरमिरी में कोयले का अवैध उत्खनन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 19, 2025 at 8:21 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: वनांचल जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर में कोयले का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है. कई बार इस कोयले के अवैध उत्खनन में हादसे भी होते रहे हैं. वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है लेकिन कोयले के तस्कर मौका देखकर फरार हो जाते हैं.

गेल्हापानी में कोयले का अवैध उत्खनन

कोयला उत्खनन का यह काला खेल मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के गेल्हापानी इलाके में चल रहा था. यहां के लक्ष्मण झरिया मदनपुर बीट में बंद पड़े खदान से कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा था. सूचना मिलते ही वन विभाग के वनपाल और वनरक्षकों की टीम ने रातकालीन गश्त के दौरान जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया.

चिरमिरी में कोयले की तस्करी (ETV BHARAT)

कोयले की खेप जब्त

कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने कुल 15 से 16 बोरी कोयले की खेप को बरामद किया. इस काले खेल में शामिल कोयले के तस्कर मौके से फरार हो गए. वन विभाग द्वारा फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है.

अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. जंगल में अवैध कोयला उत्खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. वन विभाग की टीम लगातार जंगल में गश्त कर रही है और अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है- दिलीप सिंह, वनपाल, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर

जंगल की सुरक्षा प्राथमिकता

वन विभाग की टीम मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जंगलों की सुरक्षा को लेकर सजग है. सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. जंगल में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए वन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है. आगे भी क्षेत्र में कोयले के अवैध उत्खनन पर एक्शन जारी रहेगा.

