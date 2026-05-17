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खराब रिजल्ट के बीच बीईओ का खेल वाला वीडियो वायरल, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया नोटिस

एमसीबी में शिक्षा विभाग की अंधेरगर्दी का मामला सामने आया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पर एक्शन लिया है.

Chhattisgarh Education Department
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 3:48 PM IST

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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले एमसीबी में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. एमसीबी का इस बार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बेहद खराब रहा है. यह जिला अंतिम स्थान पर है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली और मौजूदा शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस दौरान मनेंद्रगढ़ विकासखंड शिक्षा अधिकारी का एक वीडियो वायरल हो गया है. जिससे विवाद और गहरा गया है.

शिक्षकों के साथ खेल वाला वीडियो वायरल

बीते दिनों विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीरेंद्र पांडेय विद्यालय निरीक्षण के लिए विद्या मंदिर स्कूल पहुंचे थे, लेकिन निरीक्षण की जगह वहां शिक्षकों के साथ सिक्का चम्मच से उठाकर कटोरी में डालने वाला खेल खेलते नजर आए. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है.

एमसीबी जिला शिक्षा अधिकारी (ETV BHARAT)

शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आरोप

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जिन अधिकारियों पर बच्चों का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी है, वे स्कूलों में मनोरंजन करते दिखाई दे रहे हैं. आरोप यह भी है कि अधिकारी जहां भी जाते हैं वहां उनके स्वागत, मनोरंजन और विशेष खानपान की व्यवस्था की जाती है, ताकि उनकी कृपा बनी रहे.

बीईओ के खेल पर एक्शन में शिक्षा विभाग

इस घटना के उजागर होने के बाद मनेंद्रगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी एक्शन में आ गए हैं. जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे ने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और अन्य शिक्षक मौजूद दिखाई दे रहे हैं.

संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा और यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- आरपी मिरे, जिला शिक्षा अधिकारी, एमसीबी

पहले भी शिक्षा विभाग का वीडियो हुआ वायरल

इससे पहले भी एमसीबी जिले में शराबी शिक्षकों के वीडियो वायरल हो चुके हैं. अब अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं. जिले में शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर परीक्षा परिणाम तक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है.

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