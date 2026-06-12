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MCB जिले में DMF बैठक, 27.97 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी, स्वास्थ्य और रोजगार पर खास फोकस

स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और रोजगार से जुड़े कार्यों को मिलेगी गति, प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

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MCB जिले में DMF बैठक, 27.97 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की शासी परिषद की बैठक में अहम फैसले लिए गए. शुक्रवार को कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. बैठक में जिले के विकास के लिए करीब 28 करोड़ रुपये के विभिन्न जनहित और आधारभूत संरचना विकास कार्यों को मंजूरी दी गई.

स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और रोजगार से जुड़े कार्यों को मिलेगी गति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी बेहतर

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मनेंद्रगढ़ के 220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में जिला टीकाकरण स्टोर, आधुनिक चिकित्सा उपकरण, मुक्तांजलि वाहन, टीएमटी मशीन, होल्टर मशीन और 24 घंटे एबीपीएम मशीन की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं का विस्तार, छात्रावासों की मरम्मत, स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन और योग भवन निर्माण को भी मंजूरी मिली.

DMF से मिले 81.89 करोड़ रुपये

अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक जिले को डीएमएफ मद से 81.89 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. इनमें से करीब 69.50 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं.

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MCB जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की शासी परिषद की बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहरों में विकास कार्यों को बढ़ावा

नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में आवास निर्माण, जल आपूर्ति व्यवस्था, बाजार शेड, पार्किंग शेड, फुटबॉल मैदान शेड और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े कार्यों को स्वीकृति मिली. वहीं मनेंद्रगढ़, नई लेदरी और झगराखाण्ड क्षेत्रों में फिल्टर प्लांट के नवीनीकरण, एलईडी और सोलर लाइट लगाने तथा जल व्यवस्था सुधारने के कार्य किए जाएंगे.

सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान

बैठक में जिले के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां सड़क सुरक्षा के उपाय करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

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प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को मिलेगा लाभ

जिला पंचायत के माध्यम से स्व-सहायता समूहों और लखपति दीदियों के लिए पैकेजिंग यूनिट, मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट, मोरिंगा प्रोसेसिंग यूनिट, ऑयल सीड प्रोसेसिंग यूनिट और सेनेटरी पैड निर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही जल संरक्षण और कृषि आधारित परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

मोरिंगा उत्पादों को मिलेगा प्रोत्साहन

बैठक में प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल थे. उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और अस्पतालों के भोजन में मोरिंगा के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए. महाई और चिरमिरी में मोरिंगा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है.

पानी, शिक्षा और खेल सुविधाओं का विस्तार

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत नलकूप खनन, फ्लोराइड रिमूवल प्लांट, मोटर पंप और जल योजनाओं की मरम्मत को मंजूरी दी गई. खेल विभाग के तहत खड़गवां मिनी स्टेडियम, बंजी खेलो इंडिया केंद्र और लालपुर क्रीड़ा परिसर में खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा. बच्चों के लिए जूडो-कराटे प्रशिक्षण और स्केटिंग ट्रैक निर्माण पर भी जोर दिया गया.

जल संरक्षण और पर्यावरण पर जोर

कलेक्टर ने सभी बोरवेल और नलकूपों के पास वाटर रिचार्ज संरचनाएं विकसित करने के निर्देश दिए. साथ ही स्कूल परिसरों में वृक्षारोपण और सुरक्षा के लिए लेमन ट्री लगाने की बात भी कही.

बैठक में लिए गए फैसलों से जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल, सड़क सुरक्षा और खेल सुविधाओं के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई.

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