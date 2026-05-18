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तपती धूप में ‘हरा सोना’ की तलाश, तेंदूपत्ता बना आदिवासी परिवारों की आजीविका का सहारा लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं

तेंदूपत्ता बना आदिवासी परिवारों की आजीविका का सहारा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुबह होते ही बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष अपने-अपने टोकरे और बोरे लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं. 25-25 पत्तों की गड्डियां तैयार की जाती हैं और शाम को फड़ में बिक्री के लिए जमा किया जाता है. इस वर्ष शासन की ओर से तेंदूपत्ता की दर 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने से संग्राहकों में उत्साह बढ़ा है. सीधे सहकारी समिति केंद्रों में पत्ता बेचने से बोनस और पारिश्रमिक का लाभ भी मिल जाता है, जिससे ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा है.

तेंदूपत्ता संग्रहण: आजीविका का सहारा लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के जंगलों में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य जारी है. इसे हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए आजीविका का सहारा है. आदिवासी बहुल इलाके भरतपुर विकासखंड में भी तेंदूपत्ता केवल वन उपज नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की सालभर की आर्थिक उम्मीद है. हालांकि कोई परिवार इससे मिलने वाले पारिश्रमिक लाभ को राहत बता रहा है तो कुछ लोग महंगाई के जमाने में इसे बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं.

परिवार की जरूरतों का सहारा बना तेंदूपत्ता

स्थानीय ग्रामीण राजकुमार बताते हैं कि वे रोज सुबह जंगल जाते हैं और दोपहर तक तेंदूपत्ता तोड़कर घर लाते हैं. इसके बाद परिवार के सदस्य मिलकर पत्तों की गड्डियां बनाते हैं और शाम करीब पांच बजे फड़ में जमा करने पहुंचते हैं. उनका कहना है कि तेंदूपत्ता से मिलने वाला पैसा जल्दी मिल जाता है, जिससे खेती-किसानी, बच्चों की जरूरतों और घर-गृहस्थी चलाने में मदद मिलती है. तेल, मसाला और रोजमर्रा के सामान भी इसी आय से खरीदे जाते हैं.

तेंदूपत्ता संग्रहण आर्थिक मजबूती का जरिया है. इस आय से खेती, राशन और घर के जरूरी सामान खरीदते हैं.- रामकली

हम लोग सावधानी से 25-25 पत्तों की गिनती कर गड्डियां तैयार करते हैं. तेंदूपत्ता से होने वाली आमदनी से शादी-विवाह, बर्तन और घरेलू जरूरतों का खर्च निकल जाता है.- मुन्नी बाई

घने जंगलों के बीच तेंदूपत्ता संग्रहण का काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जंगल में खतरा और कई चुनौती भी

ग्रामीणों की जिंदगी केवल मेहनत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जोखिम भी शामिल है. बुजुर्ग महिला चौरसिया बाई बताती हैं कि कई बार जंगल में पर्याप्त पत्ता नहीं मिलता, फिर भी रोज जाना पड़ता है. जंगल में बाघ, भालू और चीते जैसे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है. उन्होंने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार से मिलने वाली राशि जरूरतों के मुकाबले काफी कम है.

जो थोड़ी बहुत आमदनी होती है, उससे तेल, मसाला, साबुन और अन्य घरेलू सामान खरीदे जाते हैं. दाल और सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं जिससे परेशानी तो होती है- चौरसिया बाई

रोज 10 किलोमीटर दूर जंगल तक पैदल जाते हैं, इस साल जंगल में पर्याप्त पत्ता भी नहीं है, पूरा दिन पत्ता तोड़ने, गड्डियां बनाने और फड़ में बेचने में निकल जाता है. इसी आय से जूते-चप्पल और घर के खाने-पीने का सामान खरीदा जाता है.- जयकरण

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए कई योजनाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी

भरतपुर विकासखंड में तेंदूपत्ता संग्रहण में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है. कई जगहों पर बुजुर्ग महिलाएं भी इस काम में सक्रिय हैं. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदूपत्ता सीजन उनके लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है.

पारदर्शी खरीदी और डिजिटल भुगतान की व्यवस्था

वन विभाग और वनोपज समितियों के अनुसार इस वर्ष खरीदी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है. फड़ में तेंदूपत्ता की गड्डियों की गिनती और गुणवत्ता परीक्षण आधुनिक मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है. संग्राहकों के बैंक खातों में भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा.

पूरे रेंज में 14 हजार 900 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है. शासन की ओर से संग्राहकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है.- अतुल तिवारी, वन परिक्षेत्राधिकारी

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए कई योजनाएं

राज्य मोहनी देवी योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है. इसके अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और स्कूल-कॉलेज फीस में राहत जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं.

अवैध तेंदूपत्ता पर निगरानी

वन विभाग ने इस बार अवैध तेंदूपत्ता कारोबार पर भी सख्ती बढ़ाई है. वन परिक्षेत्राधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से अवैध तेंदूपत्ता लाने के मामले सामने आए थे. इसे रोकने के लिए जगह-जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं और लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक संग्राहकों तक पहुंचे.