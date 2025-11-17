ETV Bharat / state

विद्यालय बना ‘मदिरालय’, छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहा शराबी शिक्षक, मिड-डे मिल में भी सड़ा हुआ चावल

छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहा शराबी शिक्षक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बच्चों की पढ़ाई चौपट: ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि दादूराम बैगा शराब के नशे में स्कूल ही में रहते हैं. पालक हुबलाल सिंह बताते हैं, हमने खुद गुरुजी से कहा कि बच्चों को 5वीं तक अच्छे से पढ़ा दो, बाकी हम संभाल लेंगे. पर गुरुजी दारू पीकर कहते हैं कि अपने आप पढ़ लो. ग्रामीणों के अनुसार शिक्षक स्कूल को घर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. रसोई बनाना, सोना और शराब पीना सब स्कूल परिसर में ही होता है.

MCB: जिले के भरतपुर ब्लॉक मुख्यालय से करीब 60–65 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र के छोटे से गांव ठोरगी में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है. लगभग 100 की आबादी वाले इस गांव का प्राथमिक स्कूल ठोरगी इन दिनों गंभीर अव्यवस्था से जूझ रहा है. गांव के प्रधानपाठक दादूराम बैगा पर आरोप है कि वे ज्यादातर समय शराब के नशे में रहते हैं और स्कूल में ही शराब पीकर रुकते हैं. साथ ही यहां मिड-डे मील में खराब चावल भी दिए जा रहे.

शाम को पी लेते हैं, रात को भी स्कूल में ही रहते हैं. स्कूल ही उनका ठिकाना है.- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामकली

बच्चे रोज शराब की बदबू और नशे में धुत शिक्षक को देखकर डरते भी हैं और सीख भी नहीं पा रहे.- पालक

मिड-डे मिल में भी सड़ा हुआ चावल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिड-डे मील में खराब चावल का आरोप: स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मिड-डे मील की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. प्रधानपाठक दादूराम बैगा का दावा है कि चावल खराब नहीं है, उसमें पानी गिर गया था. धोकर बच्चों को दिया जा रहा है. लेकिन बच्चों के बयान कुछ और ही बताते हैं.

हम वही चावल खाते हैं जो गंदा है, बस साफ करके दे देते हैं. दीदी धोकर देती हैं लेकिन चावल खराब ही होता है. गुरुजी रोज शाम को दारू पीते हैं और कुर्सी में बैठे रहते हैं.- छात्र

बच्चों को बेसिक ज्ञान तक नहीं: अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को कक्षा के अनुरूप बुनियादी जानकारी भी नहीं है. पूरी पढ़ाई सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है. उपसरपंच चंद्र प्रताप सिंह ने भी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

गुरुजी का काम पढ़ाना है, न कि स्कूल में शराब पीना. बच्चों का भविष्य बरबाद हो रहा है. ऐसे शिक्षक को तुरंत हटाकर कार्रवाई करते हुए व्यवस्था सुधारी जाए.- उपसरपंच

छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहा शराबी शिक्षक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारी का क्या कहना है: विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) सच्चिदानंद साहू ने कहा कि हमें शिकायत मिली है. जांच के निर्देश दिए गए हैं. आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी.

गांव के लोग अब इस जांच और कार्रवाई पर निगाहें टिकाए हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस बार भी केवल आश्वासन मिला, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा.