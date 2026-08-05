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2 घंटे इंतजार के बाद कलेक्टर से मिले सरपंच, 6 सूत्रीय मांगों पर फिर नहीं मिला ठोस आश्वासन, जताई नाराजगी

MCB जिले में सरपंच संघ में नाराजगी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

6 सूत्रीय मांगों पर फिर नहीं मिला ठोस आश्वासन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के सरपंचों ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्टर संतन जांगड़े से मुलाकात की. हालांकि लंबी प्रतीक्षा के बाद भी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिला है. इसे लेकर सरपंचों में भारी नाराजगी देखने को मिली.

कलेक्ट्रेट परिसर में पहले सरपंच संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायतों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा के बाद 6 सूत्रीय मांगपत्र तैयार किया गया. इसके बाद बड़ी संख्या में सरपंच कलेक्टर से मिलने पहुंचे. बताया गया कि प्रारंभ में कलेक्टर की ओर से ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपने की बात कही गई, लेकिन सरपंच सीधे कलेक्टर से ही मुलाकात पर अड़े रहे.

6 सूत्रीय मांगों पर फिर नहीं मिला ठोस आश्वासन, जताई नाराजगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुलाकात में देरी पर, धरने पर बैठे

इस दौरान लगभग दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा. देरी से नाराज सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष लालसाय मरावी कलेक्टर चैंबर के बाहर ही जमीन पर धरने पर बैठ गए. काफी देर बाद कलेक्टर ने सभी प्रतिनिधियों को अपने चैंबर में बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं और ज्ञापन प्राप्त किया.

हमारी कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन आज भी कोई ठोस समाधान या स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला. पहले तो कलेक्टर मैडम से मुलाकात के लिए ही इतनी देर लगी और मिलने के बाद भी सही आश्वासन नहीं मिला, उन्होंने कहा कि ये मेरे स्तर या विभाग का है ही नहीं.- लालसाय मरावी, जिलाध्यक्ष सरपंच संघ

हमारे पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. अब कलेक्टर ही ऐसे बोलेंगे तो हम कहा जाएंगे, ऐसे तो हम पंचायत नहीं चला पाएंगे. शासन-प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाना चाहिए.- सोनू सिंह, सरपंच चनवारीडाँड़

2 घंटे इंतजार के बाद कलेक्टर से मिले सरपंच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरपंचों की प्रमुख 6 सूत्रीय मांगें

ग्राम पंचायतों में लंबित निर्माण कार्यों को तत्काल स्वीकृति दी जाए.

मनरेगा योजना के तहत मजदूरी एवं अन्य लंबित भुगतान जल्द जारी किए जाएं.

डीएमएफ योजना के लंबित भुगतान का शीघ्र निराकरण किया जाए.

सरपंच एवं पंचों का चार माह से लंबित मानदेय तत्काल दिया जाए.

मनोनीत सरपंचों की नियुक्ति जल्द की जाए.

वर्ष में कम से कम तीन बार कलेक्टर एवं सरपंचों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए.

कलेक्टर ने सुनी समस्याएं

कलेक्टर संतन जांगड़े ने सरपंचों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विषयों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निराकरण जिला स्तर पर संभव होगा, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

कुछ निर्माण कार्यों और उनके मानदेय या भुगतान से संबंधित शिकायतें भी हैं तो शासन स्तर से जुड़े विषय हैं उसे आगे भेजा जाएगा.- संतन जांगड़े, कलेक्टर एमसीबी

आंदोलन की चेतावनी

सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष लालसाय मरावी के नेतृत्व में पहुंचे सरपंचों ने 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. सरपंचों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.