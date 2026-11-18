जनजातीय गौरव दिवस के मंच पर गरमाया माहौल, जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने अधिकारियों को सुनाई खरी खरी
जनजातीय गौरव दिवस के दौरान एमसीबी में सियासी हंगामा मच गया. पूरी घटना केल्हारी की है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 7:00 PM IST
एमसीबी: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस पर केल्हारी में जिला स्तरीय शासकीय कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम के मंच से ही जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अधिकारियों को खरी खरी भी सुनाई.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह मौजूद थीं. उनकी मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि क्या जनप्रतिनिधियों को बेवकूफ समझ रखा है.
अधिकारियों की समझाइश भी नहीं आई काम
मंच पर बढ़ती तल्खी के बीच अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने अनीता सिंह को शांत कराने और स्थिति संभालने का प्रयास किया. हालांकि जिला पंचायत सदस्य अपनी नाराजगी जाहिर करती रहीं.
गुलाब कमरो ने भी सरकार को घेरा
कार्यक्रम में सामने आई नाराजगी को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भी साय सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सम्मान और आदिवासी अधिकारों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में जनता के वोटों से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान नहीं मिलना गंभीर विषय है.
गौरव दिवस पर आयोजन से ज्यादा चर्चा में रही नाराजगी
अनीता सिंह की नाराजगी और गुलाब कमरो के राजनीतिक हमले के बाद केल्हारी का जनजातीय गौरव दिवस समारोह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.