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जनजातीय गौरव दिवस के मंच पर गरमाया माहौल, जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने अधिकारियों को सुनाई खरी खरी

एमसीबी जनजातीय दिवस ( ETV BHARAT )

एमसीबी: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस पर केल्हारी में जिला स्तरीय शासकीय कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम के मंच से ही जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अधिकारियों को खरी खरी भी सुनाई.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह मौजूद थीं. उनकी मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि क्या जनप्रतिनिधियों को बेवकूफ समझ रखा है.